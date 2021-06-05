Начальник запорізької Служби автодоріг загинув у ДТП

В ДТП загинув заступник начальника Служби автодоріг у Запорізькій області Олександр Шандиба, який відповідав за будівництво мостових переходів через р. Дніпро у Запоріжжі.

Про це на сторінці у Фейсбуці повідомило ДП «Місцеві дороги Запорізької області», передає Укрінформ.

"Працівник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, заступник начальника Служби з розвитку доріг. Провідний архітектор та будівельник. Мостовик. Він опікувався будівництвом мостових переходів через р. Дніпро у Запоріжжі. Для багатьох з нас Олександр Шандиба завжди буде прикладом працелюбності та відповідальності за свою роботу", - йдеться у дописі.

Наразі відомо лише, що він загинув в аварії, яка сталася у Дніпропетровській області.