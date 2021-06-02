Укрзалізниця змінює графік та маршрут «Прикарпатського експреса»

АТ "Укрзалізниця" з 4 червня змінює графік та маршрут поїзда №807/808 Івано-Франківськ — Ківерці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

Зазначається, що з 4 червня буде встановлене пересадочне сполучення за маршрутом Івано-Франківськ – Стрий – Ужгород та зворотно.

Крім цього поїзд робитиме додаткові зупинки на станціях Рожнятів, Болехів та Кам’янка-Бузька.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 5 червня запускає потяг №231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ, який курсуватиме через Новоолексіївку, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівку та Львів.