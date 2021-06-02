Вибухи в Балаклії: під суд іде командир загону розмінування

У справі про вибухи на арсеналі в Балаклії 2019 року, коли загинули троє людей, до суду скерували обвинувальний акт стосовно командира загону розмінування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За матеріалами ДБР до суду скерували обвинувальний акт стосовно командира загону розмінування військової частини ЗСУ в Балаклії Харківської області.

У ДБР нагадали, що у 2019 році на території військової частини під час завантаження вибухонебезпечних предметів сталися займання та вибухи. Унаслідок цього троє військовослужбовців загинули, ще троє дістали тілесні ушкодження різної тяжкості.

"За даними слідства, командир загону розмінування не вжив заходів щодо забезпечення захисту особового складу, дотримання правил техніки безпеки та не проконтролював їхню роботу з вибухонебезпечними предметами", - ідеться у повідомленні.

Офіцер обвинувачується у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі до 7 років.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада 2019 року о 14:30 на арсеналі в Балаклії на спеціально обладнаному майданчику для утилізації боєприпасів сталося близько 20 вибухів.

У Генштабі ЗСУ тоді висловили припущення, що в перебігу завантаження залишків боєприпасів та їх елементів, які готували для утилізації, зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", сталося займання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.