В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони

В Одесі зник перший заступник командира - начальник штабу Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби Олексій Чертков.

Про це повідомив Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Олексій Чертков зранку 1 червня вийшов з дому, але в розташування загону не прибув. Наразі його місцеперебування не встановлено. Про подію повідомлено правоохоронні органи", - сказав він і уточнив, що прикордонники також ведуть пошуки власними силами.