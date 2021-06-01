Відсьогодні у вінницьких маршрутках діє безготівковий розрахунок

У Вінниці в маршрутних таксі з 1 червня, можна розрахуватись за проїзд безготівково.

Про це у Фейсбуці повідомляє КП «Вінницякартсервіс», передає Укрінформ.

«З 1 червня розпочинається запуск автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутних таксі. Першими до системи будуть підключені автомобілі, які курсують за маршрутами 1А, 2А та 14А», - йдеться у повідомленні.

Оплачувати проїзд тепер можна з електронного гаманця будь-якої Муніципальної картки вінничанина.

Зазначається, що у маршрутних таксі на решті маршрутів система безготівкових розрахунків запрацює впродовж місяця.

У Вінниці безготівковий розрахунок вже забезпечено у трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах. Така система запрацювала в грудні 2019 року, з травня 2020-го працює винятково безконтактний спосіб розрахунків.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 червня проїзд у вінницьких маршрутних таксі подорожчав удвічі, - 5-6 грн до 10-12 грн на різних маршрутах. 18 гривень коштує поїздка в «маршрутках», які сполучають з містом приєднані сільські громади.