У Харкові з квартири пенсіонерки до притулку забрали 16 котів

Шістнадцять котів відправили до міського притулку для тварин з квартири 86-річної самотньої харків'янки.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця КП "Центр поводження з тваринами" Ольга Голубєва.

"Самотня жінка завела у своїй квартирі на першому поверсі в багатоповерховому будинку на вулиці 23 Серпня відразу 16 котів - самців і самиць різного віку. Одних їй подарували друзі, вважаючи, що тварини скрасять її самотність, інших вона сама принесла з вулиці. А коли фізичних сил не стало, пенсіонерка не змогла про них піклуватися. І тоді сусіди, посилаючись на "аромати" з квартири, попросили співробітників КП "Житлокомсервіс" вирішити проблему. Комунальники зустрілися з господинею квартири і добилися її згоди вивезти тварин до міського притулку на базі КП "центр поводження з тваринами". Так всі 16 котів опинилися у нас", - розповіла Голубєва.

Вона уточнила, що всі тварини зовні визнані здоровими, зараз їм проводять вакцинацію від властивих тваринам захворювань, зокрема вірусних, а також перевіряють їх на наявність глистів і бліх. Всі тварини, за правилами притулку, будуть стерилізовані. Після повного обстеження котів можна буде передавати на домашнє утримання.

Голубєва додала, що комунальники також вивезли з квартири пенсіонерки сміття, що там накопичилося.

Як повідомляв раніше Укрінформ, станом на січень 2021 року співробітники Харківського міського притулку для тварин знайшли новий прихисток або повернули до колишніх родин 2 тисячі котів і собак.

Фото: @animals.kharkov