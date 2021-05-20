Одеський суд затребував матеріали для експертизи щодо пожежі у таборі «Вікторія»

Київський райсуд Одеси зобов'язав облпрокуратуру, поліцію та департамент ДАБІ в області надати до 27 травня необхідні матеріали для призначення комплексної експертизи у кримінальній справі №520/2424/18 за фактом пожежі в дитячому комплексі «Вікторія».

Таку ухвалу оприлюднив головуючий суддя Віктор Чаплицький, дізнавшись від учасників судового процесу про невиконання попередньої ухвали щодо надання доступу експертам у раніше встановлений термін.

"Констатувавши невиконання ухвали про надання своєчасного доступу експертам до матеріалів для експертизи, про що клопотався адвокат родин потерпілих у пожежі, суд постановив: зобов'язати облпрокуратуру, департамент ДАБІ та ГУ НП в Одеській області надати в тижневий термін необхідні матеріали для призначення комплексної пожежно-технічної, будівельно-технічної та електротехнічної експертизи з метою встановлення причин пожежі у дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія», де загинули у вогні троє дітей", - озвучив ухвалу Чаплицький.

Суддя наголосив, що на підставі наявних у справі матеріалів розслідування неможливо достовірно встановити причину пожежі та її винуватців. Тому в разі повторного ігнорування ухвали суду про надання матеріалів досудового слідства та документів департаменту ДАБІ в Одеській області до суб'єктів владних повноважень буде вжито передбачених законодавством заходів реагування.

Наступне засідання суду призначене на 27 травня.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого цього року Київський райсуд Одеси вдруге пом'якшив запобіжний захід ексдиректору табору "Вікторія" Петросу Саркісяну, якому досудовим слідством інкриміновано порушення правил протипожежної безпеки в дитячому таборі, що призвело до пожежі й загибелі дітей. Підсудному призначено нічний домашній арешт.

За клопотання адвоката потерпілих у пожежі суд також вирішив витребувати матеріали від органів слідства та департаменту ДАБІ в області для призначення комплексної пожежно-технічної, будівельно-технічної та електротехнічної експертизи з метою встановлення причин виникнення пожежі в дитячому комплексі та встановлення винуватців загибелі трьох дітей.

Пожежа в таборі «Вікторія» сталась увечері 15 вересня 2017 року. Загинули у вогні три вихованки хореографічного колективу «Адель». Розслідується низка проваджень, фігурантами яких є ексдиректор комплексу Петрос Саркісян, ексзаступник мера Одеси Зінаїда Цвірінько, екскерівник та інспектор Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та керівник фірми, яка здійснила реконструкцію «Вікторії».

Колишніх керівників дитячого табору «Вікторія» - директора Саркісяна і заступницю директора Тетяну Ланіну слідство також звинувачує у розтраті коштів та підробці документів.