Зірковий час «шайтанової ягоди»

Як у Запорізькій області виростили найбільший в Європі кизиловий сад

У Запорізькій області росте найбільший в Європі кизиловий сад. У ньому налічується понад 12 000 дерев і 24 сорти кизилу. Рекомендації по догляду за садом фермерам дає докторка біологічних наук, яка зібрала найбільшу колекцію кизилу в країні.

Про "примхливість" кизилу, експорт ягоди та співпрацю з відомими кондитерами кореспонденту Укрінформу розповів засновник саду, фермер Сергій Ольшанський.

ОРГАНІЧНИЙ САД НА 12 ТИСЯЧ ДЕРЕВ

Кизиловий сад у селі Нове (Токмацький район) посадили в 2013 році.

"Коли вирішував, що посадити в саду, то розумів, що горіхами вже займаються, черешню, абрикос, сливу, виноград теж вирощують. Лізти в цей ринок немає сенсу, треба шукати свою нішу. Зупинився на кизилі. Нам важко, ми перші. Плюс до всього, культура споживання кизилу слабо розвинена", - розповідає Сергій Ольшанський.

Найбільшим раніше вважався кизиловий сад, який знаходиться в Криму, в селі Лікарственне, фіторадгосп "Веселка". Там росло 7500 дерев. Ольшанський вирішив піти на рекорд і відразу посадив у своєму саду 10 500 дерев. Згодом додав ще 2000. Втім, рекордний розмір саду досі офіційно не зареєстрований. За словами фермера, представники Національного проєкту "Книга рекордів України" все ніяк не доїдуть до села Нове.

Сергій Ольшанський

"Ми розмовляли з представниками Книги рекордів України, вони чомусь не хочуть приїжджати, але цю тему ми не викинули з голови", – додає Ольшанський.

У його саду сьогодні налічується 24 сорти кизилу, що також є рекордом для України. Як виявилося, таку велику колекцію рослин запоріжчани отримали випадково.

"Нам би хотілося мати два-три сорти, які підходять до нашої промислової переробки, але там, де ми купували, нам, перепрошую за вираз, "впарили" не зовсім те, що ми хотіли, і у нас вийшла така велика колекція. Зате у нас є і кораловий кизил, і жовтий, і білий, ранньостиглий, середньостиглий, пізньостиглий", – розповідає фермер.

Рекомендації по догляду за садом, щодо підкормки дає відома селекціонерка, вчена-агроном, докторка біологічних наук Світлана Клименко. Вона зібрала найбільшу колекцію кизилу в країні, що містить 150 генотипів цієї рослини, а також особисто вивела півтора десятка зимостійких, великоплідних сортів кизилу і ще стільки ж нових сортів підготувала до реєстрації. Якщо вірити Google, то більшої кількості сортів кизилу ніхто в світі не селекціонував.

Кизил вважається непримхливою рослиною, але якщо він росте в лісі або на дачі, а якщо це промисловий сад, то є, звичайно, свої проблеми і хвороби.

"Проблем менше, ніж, наприклад, у абрикоса, черешні або малини, але все одно вони є. Шкідники теж є. Ми вже 7 років сертифікуємося за системою "Органік стандарт". Це означає, що ми не можемо обробляти сад хімією. Ми дотримуємося правил, щорічно і навіть не один раз на рік – до нас приїжджає інспекція. Ми обробляємо землю механічним способом, застосовуємо препарати лише ті, які є у каталозі "Органік стандарт" – це біологічні препарати, без хімії", – ділиться фермер.

ЩОРОКУ ВРОЖАЙ КИЗИЛУ МАЄ ПОДВОЮВАТИСЯ

Сортовий кизил, який вивела Світлана Клименко, адаптований до регіональних погодних умов: він легко витримує морози до 30 градусів, але для нього небезпечними є пізні весняні заморозки. Це підтверджує ситуація, яка сталася навесні 2020 року, тоді кизил активно зацвів, вдень стовпчик термометра піднімався до +20, а вночі – падав до 11-12. В результаті погодних коливань деякі сорти кизилу зовсім не зав'язалися. Тому замість прогнозованих 50 тонн врожаю – зібрали 22.

“Як каже Світлана Клименко, з 50 років у кизилу врожайні 48. Я сподіваюся, що ми вже один рік пролетіли", – зазначає Ольшанський.

Якщо минулого року кизил зацвів 8 березня, то цього року на кінець березня рослина ще "спала". Перші ягоди дозрівають у другій половині липня, а пізні – знаходили в саду навіть у грудні.

За словами Сергія Ольшанського, кизил має особливість: щороку урожай подвоюється. Якщо ця математика спрацює, то цього року в саду повинні зібрати близько 44 тонн кизилу. На проєктну потужність саду мають вийти максимум через 10 років і зібрати 1000 тонн врожаю.

Кілька років тому Ольшанський створив торгову марку Famberry, під якою випускає кизилову продукцію: компоти, варення, морс, соуси, пастилу. Минулого року вперше запорізьку ягоду можна було побачити на прилавках супермаркетів "Новус" і "Ашан", "Варус". Пробну партію запорізького кизилу відправили до Німеччини та Америки, наразі ведуться переговори про постачання ягоди до Канади.

І СОУС, І ДЖЕМ, І ДРОПСИ

"Ми були на різних виставках у Кельні, Берліні, Ризі, Софії, Дубаях, Познані. Люди запитують, що це, пробують, їм подобається, але вони не знають, що таке кизил. Черешню, малину, вишню знають, а кизил – ні. Я бачу перспективу. У кожної нації є зірковий час і у кожної ягоди він є. Усі 7 років ми займаємося популяризацією кизилу. Ми писали всім зірковим шефам України. Не так давно ми познайомилися з Єліною Бойко – це відома в Україні та за кордоном шоколатьє, яка проводить багато майстер-класів. Вона сама родом з Молдови і знає, що таке кизил, вона його любить. Ми зрозуміли одне одного з пів слова. Зараз вона робить шоколад з кизилом, карамелі, мармелад. Ми ведемо з нею переговори про виробництво кизилового рахат-лукума. Це буде абсолютно новий продукт. Ми співпрацюємо з компанією з Дніпра, яка випускає сублімований продукт - дропси. Для нас це є новим напрямом. Від кислого і гіркого до кисло-солодкого і солодкого – з кизилу можна робити і соуси до м'яса, і солодощі", – ділиться планами фермер.

Кизил називають шайтановою ягодою або чоловічою ягодою, кажуть, що він має безліч лікувальних властивостей. Усі корисні властивості кизилу зберігаються при шоковому заморожуванні, і ягода стає навіть смачнішою. Сергій Ольшанський каже, що для переробки краще підходить заморожена ягода; для варення – тверда і трохи недозріла, щоб у процесі варіння не розпалася; для пюре, соусів, джемів, дропсів - кизил має бути максимально стиглий, тоді він солодший і краще віддає сік.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя

Фото надав фермер Сергій Ольшанський