На Житомирщині СБУ заблокувала незаконний видобуток піску у промислових масштабах

У Житомирській області Служба безпеки України заблокувала незаконний видобуток піску у промислових масштабах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Інженерно-екологічна експертиза підтвердила завдані державі збитки на понад 42 млн грн лише за останні 9 місяців.

За попередніми даними досудового слідства, організував незаконний бізнес колишній депутат Житомирської міської ради. Він створив декілька підконтрольних комерційних структур. Під виглядом робіт із розробки водойми, без жодних дозвільних документів комерційна структура розробляла надр аі видобувала пісок на землях сільськогосподарського призначення.

На 10 ділянках загальною площею понад 9 га ділки намивали породу промисловим методом за допомогою земельного снаряда та екскаваторів.

Незаконно видобуту суміш за готівку вони реалізовували фізичним особам і комерційним структурам Житомирщини, Вінниччини та Хмельниччини за ринковими цінами в обхід податкового законодавства. Щоночі з незаконного кар’єру вантажівки вивозили у середньому 600-800 тонн піску.

Крім того, за оцінками Державної екологічної інспекції, земельна ділянка зазнала незворотних порушень. Вона є непридатною до використання за цільовим призначенням і відновленню не підлягає. Суму збитків, що завдано екології, встановлює експертиза.

Правоохоронці провели шість одночасних обшуків за місцями реєстрації і фактичної діяльності підприємств, у помешканнях фігурантів справи і у підпільному кар’єрі. Під час слідчих дій вилучено: оригінали фінансово-бухгалтерських документів; комп’ютерну техніку, що містить сформовані бухгалтерські документи в електронному вигляді; печатки фірм-учасників оборудки; спецтехніку, за допомогою якої здійснювалася незаконна розробка надр.

Трьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 2 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) та ч.1 ст. 254 (безгосподарське використання земель) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні до суду передали обвинувальний акт щодо голови правління акціонерного товариства, обвинуваченого у незаконному видобутку піску з Бортницького родовища на території Дарницького району Києва.