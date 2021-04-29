Водолази повторно очистили дно на місці аварії танкера Delfi

Водолази повторно очистили дно на місці аварії танкера Delfi

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Укрінформ
«Адміністрація морських портів України» (АМПУ) власними силами повторно обстежила морське дно і здійснила підйом залишків металевого брухту на місці затоплення танкера Delfi біля Одеси. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМПУ.

Зазначається, що в операції було задіяне багатоцільове судно «СІ АНТ», що належить портофлоту адміністрації порту Південний.

Перед початком нинішнього купального сезону мерія Одеси звернулась до Одеської філії «АМПУ» з проханням провести повторне обстеження морського дна на місці аварії танкера Delfi для виявлення предметів, які можуть згубно впливати на екологію і становити небезпеку для любителів дайвінгу і взагалі для відпочивальників.

За словами начальника водолазної служби Одеської філії АМПУ Ігоря Любимова, група водолазної служби Одеського морського порту у складі 5 спеціалістів зі спорядженням вирушила у район пляжу Дельфін.

"По прибутті на місце, виставили відповідним чином судно «СІ АНТ», оснащене бортовим підйомним механізмом, і підняли усі предмети, які знаходились у заданому районі морської акваторії. Зокрема, були виявлені та підняті з води фрагмент борту, металева решітка, котушка з залишками кабелю, фрагменти трубопроводів, різні дрібні металеві предмети", - розповів Любимов.

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В АМПУ запевняють, що роботи виконані оперативно і на цей момент акваторія у місці, де знаходився танкер Delfi, приведена в належний стан і є цілком безпечною для відпочивальників і з точки зору екології моря.

Як повідомлялося, нафтосміттєзбирач «СІ АНТ» був побудований на Херсонському суднобудівному заводі для ДП «АМПУ» у 2016 році. Судно виконує функції санітара акваторії порту (збір лляльних і фекальних вод, різних типів сміття), а також буксира-кантувальника, постачальника і пожежника. «СІ АНТ» не має аналогів серед суден даного типу, що працюють у морських портах України.

Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада 2019 року танкер Delfi сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Також судно не мало належних реєстраційних документів.

Внаслідок витоку нафтопродуктів з борту судна сталося забруднення акваторії морського порту, аналізи інспекторів Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у морській воді у 157 разів. Через пів року судновласник запевнив Генпрокуратуру, що підніме судно і прибере з узбережжя за власний кошт. Однак не зумів виконати своїх зобов'язань протягом 9-ти місяців.

У липні-вересні 2020 року операція з підняття судна з мілини була виконана під управлінням АМПУ. У ній взяли участь Одеська філія АМПУ, компанія Бруклін-Київ та компанія Краншип. 10 вересня танкер перемістили до морського порту Чорноморськ.

Фото: uspa.gov.ua

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