Мер Черкас заветує рішення сесії щодо перейменування деяких вулиць

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не розділяє думку депутатів міської ради щодо перейменування деяких вулиць у Черкасах. Він заявив, що заветує це рішення сесії.

Свою позицію мер висловив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«До частини перейменувань, наприклад вулиця ім. Василя Стуса, Івана Мазепи, Митрополита Липківського) я позитивно ставлюсь. Але є й інша частина: перейменування вулиці Титова на Титарну, Добровольського на Сінну, провулок Невського на провулок Хмільник. Я отримав тисячі дзвінків, десятки звернень і свою думку. У нашому місті є багато видатних людей. В честь них можна було б назвати вулиці», – зауважив Бондаренко.

До прикладу мер наводить постать виховательки Олександри Шулежко, яка в роки німецької окупації врятувала від смерті і голоду 104 дитини, зокрема, 25 єврейських діток.

"Чому замість Хмільника не назвати вулицю її прізвищем? Є людина, похована у нас на кладовищі. Двічі Герой Радянського Союзу, відомий льотчик Іван Степаненко. Я розумію, що це питання може викликати велику дискусію, адже декомунізація. Але ця людина проливала кров за наше мирне небо, – каже міський голова. – Скажу нашим депутатам, що краще поробити ці вулиці, полатати ями, заасфальтувати їх, а потім перейти до перейменування. Це рішення буде заветоване».

Як повідомлялося, під час сесії 25 лютого депутати черкаської міськради проголосували за перейменування 7 вулиць та одного провулку. Зокрема, вулиця Волкова перейменовується на Івана Мазепи, Крилова – на Василя Стуса, Можайського – на Степана Бандери, Титова – на Титарна, Стасова – на Митрополита Липківського, Пацаєва – на Петра Дорошенка, Добровольського – на Сінну, провулок Невського – на провулок Хмільник.