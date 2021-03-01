Мер Черкас заветує рішення сесії щодо перейменування деяких вулиць

Мер Черкас заветує рішення сесії щодо перейменування деяких вулиць

Відео
Укрінформ
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не розділяє думку депутатів міської ради щодо перейменування деяких вулиць у Черкасах. Він заявив, що заветує це рішення сесії.

Свою позицію мер висловив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«До частини перейменувань, наприклад вулиця ім. Василя Стуса, Івана Мазепи, Митрополита Липківського) я позитивно ставлюсь. Але є й інша частина: перейменування вулиці Титова на Титарну, Добровольського на Сінну, провулок Невського на провулок Хмільник. Я отримав тисячі дзвінків, десятки звернень і свою думку. У нашому місті є багато видатних людей. В честь них можна було б назвати вулиці», – зауважив Бондаренко.

До прикладу мер наводить постать виховательки Олександри Шулежко, яка в роки німецької окупації врятувала від смерті і голоду 104 дитини, зокрема, 25 єврейських діток.

"Чому замість Хмільника не назвати вулицю її прізвищем? Є людина, похована у нас на кладовищі. Двічі Герой Радянського Союзу, відомий льотчик Іван Степаненко. Я розумію, що це питання може викликати велику дискусію, адже декомунізація. Але ця людина проливала кров за наше мирне небо, – каже міський голова. – Скажу нашим депутатам, що краще поробити ці вулиці, полатати ями, заасфальтувати їх, а потім перейти до перейменування. Це рішення буде заветоване».

Читайте також: Не лише проспект Бандери: УІНП готує апеляцію на рішення суду щодо перейменування вулиць

Як повідомлялося, під час сесії 25 лютого депутати черкаської міськради проголосували за перейменування 7 вулиць та одного провулку. Зокрема, вулиця Волкова перейменовується на Івана Мазепи, Крилова – на Василя Стуса, Можайського – на Степана Бандери, Титова – на Титарна, Стасова – на Митрополита Липківського, Пацаєва – на Петра Дорошенка, Добровольського – на Сінну, провулок Невського – на провулок Хмільник.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-