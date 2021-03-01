СБУ затримала лідерів міжрегіонального угруповання, яке тероризувало підприємців

Під час спецоперації у Києві та на Рівненщині Служба безпеки України нейтралізувала організоване угруповання, яке тероризувало мешканців регіонів і вимагало гроші з підприємців. Задокументовано факт «вибивання» через погрози вбивства 30 тисяч доларів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Під час 17 обшуків за місцями проживання та в автомобілях зловмисників, виявлено вогнепальну зброю, радіостанції, балаклави та гроші, отримані злочинним шляхом.

Правоохоронці, із залученням співробітників ЦСО «А» СБУ, затримали у Києві та місті Вараш Рівненської області двох організаторів та трьох активних учасників угруповання.

У ході обшуків, серед іншого, правоохоронці виявили банківські картки і чорнові записи із доказами протиправної діяльності та понад 16 кілограмів незаконно видобутого бурштину-сирцю.

СБУ затримала лідерів угруповання, яке тероризувало підприємців

За даними слідства, до складу банди входило п’ять осіб, які раніше неодноразово були засудженні до ув’язнення за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Встановлено, що зловмисники через створення штучних конфліктних ситуацій вимагали гроші з громадян, у тому числі підприємців. У разі відмови бандити погрожували фізичною розправою.

«Зібрані» гроші, організатори угруповання направляли на утримання представників кримінальних кіл, які відбували покарання у виправних установах Рівненщини. Крім цього зловмисники переправляли засудженим наркотики та засоби зв’язку для координування злочинної діяльності на «волі».

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Також встановлено, що двоє лідерів банди брали активну участь у вирішенні «конфліктів» між кримінальниками.

У межах кримінального провадження за ч. 2, ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 1 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру. Лідерам угруповання обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності затриманих до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.