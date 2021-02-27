Рятувальники попереджають про сходження лавин

Через відлигу на високогір'ї Закарпатської, у середньогір’ї Львівської та на високогір’ї Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У зв’язку з відлигою та очікуваними опадами, 27 лютого на високогір'ї Закарпатської та у середньогір’ї Львівської областей, 27-28 лютого на високогір’ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначається у повідомленні.