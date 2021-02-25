На Харківщині легковик в’їхав в автобус: двоє загиблих

На Харківщині на автошляху «Харків-Охтирка» в селі Крисине Богодухівського району вранці 25 лютого зіткнулися «ВАЗ-21099» та рейсовий автобус сполученням «Харків-Богодухів», загинули двоє людей.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

«За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з рейсовим автобусом», - зазначили в поліції.

На момент аварії в автобусі під керуванням 42-річного жителя Богодухівського району перебувало 15 пасажирів, які не постраждали.

71-річний водій та 70-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ-21099» отримали несумісні з життям травми і загинули на місці події.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області