На Харківщині легковик в’їхав в автобус: двоє загиблих
Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.
«За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з рейсовим автобусом», - зазначили в поліції.
На момент аварії в автобусі під керуванням 42-річного жителя Богодухівського району перебувало 15 пасажирів, які не постраждали.
71-річний водій та 70-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ-21099» отримали несумісні з життям травми і загинули на місці події.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області