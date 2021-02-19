Олександр Старух, голова Запорізької ОДА

У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення головою Запорізької ОДА Олександра Старуха. Для регіону він людина не нова, і цю посаду йому вже раніше доводилося обіймати. Олександру Васильовичу 47 років, він закінчив Запорізький державний університет (нинішній ЗНУ), історик за освітою. Свою політичну кар'єру фактично побудував за часів президентства Віктора Ющенка. З очільником області кореспонденти Укрінформу зустрілися в неділю. Перші півтори години ми провели на головному будівельному майданчику країни - мостових переходах через Дніпро. Цей об'єкт є флагманом президентської програми "Велике будівництво" і відкрити частину мосту Президент має намір вже до 30-річчя незалежності України. "Варіантів будівництва мостів було дуже багато. Цій історії багато років. Минулого року вона зрушилася з місця. Буваю на цьому об'єкті регулярно. Заторів вже немає через річку Старий Дніпро. Рухаємося далі. Вантовий міст через Дніпро - 660 метрів – це, по суті, два мости (верхова і низова частина). Усі матеріали для верхової частини є. Кран є. Роботи тривають", - сказав губернатор. Попри вихідний, далі наше спілкування відбувалося у робочому кабінеті очільника області. КАДРОВА ПОЛІТИКА ЮЩЕНКА І "ПОЯС ЯНУКОВИЧА" - Запорізьку область ви вперше очолили, правда, спочатку в статусі "в. о.", 31 травня 2008 року. Скажу чесно, ви були тоді скучним губернатором, правильним дуже. Хто відтоді змінився: ви чи політика? - Усе змінилося. Область дуже змінилася. Хоча я не виїжджав з неї, депутатом облради був. Промислова епоха відходить у минуле. У частині енергетики, ми зберегли і розвинули свій потенціал. За нас (перше призначення губернатором - авт.) починалася тема альтернативної та вітроенергетики - перші договори були підписані з вітроенергетики. А сьогодні ми найбільші в Україні не тільки як генератор атомної енергії, а й альтернативної. У нас потенціал енергетичний потужний. Але в промисловій галузі ми просіли. Я порівнював: 300 000 автомобілів у 2007 році і 10 000 цього року планують. Тобто, падіння в 30 разів. У нас немає розвитку і немає проривних якихось речей на цьому напрямі. Трансформаторний завод наполовину впав, алюмінієвого (ЗАлК) більше немає. "Запоріжсталь", "Дніпроспецсталь", "Запорізький завод феросплавів" - так, вони, слава богу, поки є, але все це історія. Була велика металургійна міць. Ключове слово - "була". Запоріжжю треба шукати нову нішу. Треба нові напрями індустрії розвивати.

- Які, наприклад? - У нас мости будуються і є шанс зробити острів Хортицю точкою вихідного дня. Щоб Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя та жителі області приїжджали. Зроблю невелику затравку, але поки це затравка, а презентація буде згодом. Концепція розвитку острова, завдяки президенту, вже є, все прораховано, ідеї всі найсучасніші взяті. Перші кроки вже зроблені. Нам, українцям, притаманна задумливість, але влада повинна працювати швидко - Це все перспектива якого часу? - Швидкого. - Рік? - Та ні. Звичайно, ні. Ми повинні для початку зрушити цю тему. Хоча б зробити велодоріжки, туристичні маршрути. Почати ремонт музею, зонування зробити. - Тема реконструкції музею козацтва не є новою. Про неї говорять вже років 10. - Так, почали ремонт у нульових. Дах зробили. Коли я був студентом, працював у музеї, і історію будівлі знаю. Там три фундаменти і один дах. Тому необхідні сучасні технології, матеріали, методи. Зараз все можна зробити по-іншому. І музей судноплавства побудувати, як хлопці із заповідника пропонують. Плани є, все на черги розбито. Головне - зробити доступним все, що можна. Облаштувати стоянки. Все буде обговорюватися, але важливо тему не забалакати. Плюс, у міста та регіону має бути реальна стратегія розвитку. Ми розуміємо, що Крим "закрився", але це дало можливість нам розвинути наші курорти: Бердянськ, Кирилівка, Приморськ. У 2020 році дорогу на Бердянськ зробили, цьогоріч – в планах зробити з Бердянська до Мелітополя. Це дасть можливість замкнути трикутник Запоріжжя-Мелітополь-Бердянськ - три найбільших міста області з'єднати якісною трасою. Зараз треба «дуже швидко бігти, щоб залишатися хоча б на місці». Нам, українцям, притаманна задумливість. Але влада повинна працювати швидко. - До першого "заходу" в ОДА ви працювали у Секретаріаті президента Віктора Ющенка. Були керівником Головної служби регіональної політики Секретаріату президента України. Деякі ЗМІ тоді писали, що до призначення причетний ексміністр НС, а нині нардеп Віктор Балога. Чи це так? - Тоді вийшла, напевно, сотня статей з різними заголовками, і лише в одній щось схоже на правду було. Ніхто не питав правди, нікому не цікаво було.

- Зараз розкажете? - Тоді насправді у кадровій політиці революційні речі були зроблені. Тоді жінок губернаторами вперше почали призначати. Тоді і молодих призначали, до речі, були і до 35 років. Коли зараз говорять і засуджують "молодь на посадах", підніміть папери і подивіться, що вже були точно такі самі історії, і здебільшого – успішні. Після революції 2004 року мені запропонували працювати у Секретаріаті президента. Запропонували роботу і дали під опіку дві області на літеру "З": Запорізьку і Закарпатську. Запоріжжя рідне, а Закарпаття... просто на літеру "З". Тоді й познайомився з губернатором Балогою. Сильний керівник. - Так, а як же ви стали губернатором у 2008 році? - Підбір кандидатів на посаду голови Запорізької ОДА у 2008 році – це окрема історія. Серед них був Петро Сабашук, Валерій Черкаска, Людмила Супрун. Остання мала прийти на посаду. Але щось пішло не так. - Навіть так? - Історій, коли підписані розпорядження президента не виходили у світ, десятки. Увечері (30 травня 2008 року - авт.) мені зателефонував керівник і сказав: "Їдь до свого Запоріжжя, розрулюй ситуацію". - І так ви приїхали в статусі в.о.? - Так. Я продовжував керувати службою регіональної політики, поки мене не призначили головою ОДА. Зараз є президент, є Кабмін, є Верховна Рада, і більшість депутатів у ній мають однакову точку зору, є президентською більшістю. Тоді через те, що не було взаєморозуміння між Секретаріатом президента і Кабміном, історія з в.о. затягнулася на 4 місяці. - Розчарування від Майдану є? - У мене не було зачарування, тому немає розчарувань. Ми, як народ України, сказали "ні" правовому і політичному свавіллю, яке продукувала влада. У Запоріжжі нашим завданням було забезпечити максимально мирну історію. Ба більше, ми і Дніпропетровськ – це був так званий електоральний "блакитний пояс" або "пояс Януковича" («Партії регіонів»). Нашою метою було його розірвати, тому що Запоріжжя – це Україна, по-іншому бути не може.

ПОЛІТИЧНІ ДОМОВЛЕНОСТІ - Зараз чому погодилися знову очолити регіон? - Тому що треба. Потрібна ініціативна модель управління, інакше нам капець - Кому? - У тому числі і мені як запоріжчанину. - Навіщо? - Мені це цікаво. Найперше допомогти президенту, знаючи всю нашу політичну кухню. Ми з Володимиром Зеленським з одного покоління. Якщо тоді, у 2008 році, мені треба було витримувати баланс між різними групами впливу, зараз зовсім інше стратегічне завдання. Треба бути ініціативними, як президент, в іншому разі нам капець, як залишкам нашої суб'єктності. Сьогодні потрібна ініціативна модель управління - у президента вона є. Нам треба відбудувати таку саму модель знизу. Я вперше голосував у грудні 1991 року на референдумі за Незалежність. І значить - несу відповідальність за цю державу. - У 2015 році ви стали депутатом облради. Часто доводилося голосувати за домовленістю? - І так, і ні. - Було соромно за якісь рішення? - Я казав, що соромно, але не за якесь рішення, а за саму систему ухвалення рішень. Наприклад, коли ввечері вносяться питання, які ти просто не встигаєш прочитати, оцінити ситуацію і ухвалити зважене рішення. ТАРИФНИЙ МАЙДАН ЧИ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОТЕСТ - Чи готові громади до децентралізації і тієї свободи, яку отримали? Громада має жити як родина - сама вирішувати, скільки їй треба автобусів, електричок, планувати витрати - Готові чи ні - немає різниці. Реформа вже відбулася. До чогось готові, а до чогось - ні. Люди мають право відповідати за рішення, які вони ухвалюють. Інакше розвиватися далі не зможемо. Хочете зробити пільговий проїзд - немає проблем, рахуйте, ухвалюйте. Громада має жити як родина - сама вирішувати, скільки їй треба автобусів, електричок, планувати, скільки вона коштів потребує і на що. Є громади менш підготовлені до самостійного плавання, але будемо допомагати – і у них все вийде. - Є розуміння - хто очолить укрупнені райони? - Так, звичайно. Є ті, хто вже працював, і є нові люди. - Ви стали губернатором у період тарифних майданів. Якби не були при владі, вийшли б на них? - Це не майдани. Це політично організовані протести. Давайте називати речі своїми іменами. Кожна політсила хоче отримати дивіденди, коли перебуває в опозиції. Бюджет країни - це те, що ми усі заробили. Усі ми. І там більше, ніж є, не з'явиться. Там є стільки, скільки ми податків заплатили і яку економіку ми створили. Необхідно провести глибоку демонополізацію сфери послуг ЖКГ. Ситуація несправедлива. Раніше ціни могла регулювати влада, а зараз – ні. Я наводив особистий приклад: у Запоріжжі за квадратний метр моя родина платить у 2,5 рази більше, ніж у Києві. У Києві квартира в два рази більше, але плачу за опалення так само, як у Запоріжжі за "хрущовку". Треба утеплювати будинки, енергозберігаючі технології впроваджувати. КОЛИШНІЙ КОРОНАСКЕПТИК - Вночі, 3 лютого, у Запоріжжі в реанімаційному боксі обласної інфекційної лікарні сталася трагедія. Внаслідок вибуху обладнання загинуло троє пацієнтів і лікар. Є розуміння, що ж тоді сталося? - Люди загинули за секунду. Є слідство, є експертизи. Приблизно 10-12 днів на експертизи знадобиться. Усі вони тривають. Працюють професіонали. Я наполягаю на відстороненні головлікаря, щоб не було впливу на хід слідства. Я зараз негатив беру на себе, але я ж і підписував лист на ім'я президента, щоб Володимир Шинкаренко (директор лікарні - авт.) отримав звання "заслуженого лікаря" (22 січня 2021 року президент України присвоїв це звання – авт). Тоді він заслужив. Але якщо є погане, то будь ласкавий – відповідай. Слідство все скаже, і повинні сказати фахівці. Питань багато.