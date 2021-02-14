На Закарпатті тривають пошуки зниклого у горах туриста

На Закарпатті тривають пошуки другого туриста, який заблукав у горах, залучено авіацію ДСНС, проте рятувальну операцію ускладнюють погодні умови.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє ДСНС у Фейсбуці.

"О 16:30 для проведення пошуково-рятувальних робіт зниклого туриста у Закарпатській області в районі гори «Гемба» додатково направлено сили та засоби від ГУ ДСНС у Львівській області – 5 чол. о/с та 1 од. техніки та від 2 СЦШР ДСНС (м. Дрогобич) – 10 чол. о/с та 2 од. техніки. Станом на 16:45 14 лютого вертоліт ЕС-225 «Супер пума» (55) ДСНС здійснив 10 обльотів в районі пошуку зниклого туриста. В результаті пошуку зниклу особу не знайдено. У зв’язку з погіршенням погодних умов (щільна хмарність, туман) вертоліт повертається до м. Івано-Франківськ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 14 лютого об 11:25 однією з груп рятувальників в районі г. Магура- Жиде знайдено одного із заблукалих в районі г. Гемба туристів. Стан його здоров’я – задовільний.