Американський винищувач часів Другої світової розкопали на Тернопільщині

У Тернопільській області розкопали залишки американського військового літака періоду Другої світової війни.

Про це повідомляє у Фейсбуці Суспільне Тернопіль, передає Укрінформ.

«Біля села Оліїв Зборівського району учасники громадської організації «Пошук літаків в Україні» розкопали американський винищувач часів Другої світової війни Р-39 “Аерокобра”. У цьому районі 14-17 липня 1944 року під час Сандомирської операції були повітряні бої, літаків цієї моделі збили близько десяти. Остання згадка саме про цей літак датується 7 липня 1944 року», - повідомив голова пошукової групи Андрій Кір’янов.

Також повідомляється, що на місці падіння “Аерокобри” Р39 є номер літака. Раніше тут знайшли шильду з номерами та декілька уламків. За світлинами пошук цівці визначили що це “Аерокобра”.

Також визначено епіцентр падіння, де на глибині 1-1.5 метра дісталися до уламків. Знайдено багато гільз від пістолета “Браунінг”, частини обшивки, шматки металу.

Як каже голова пошукової групи Андрій Кір’янов, з деталей літака готуватимуть експозицію в Музеї загиблих бойових літаків, що діє біля Львова.

Літак Белл P-39 “Аерокобра” був одним з основних американських винищувачів, який перебував на службі тоді, коли Сполучені Штати вступили у Другу світову війну. P-39 використовувався радянськими військово-повітряними силами. Саме ці винищувачі збили найбільшу кількість ворожих літаків на східноєвропейському фронті. Цим літаком також користувались повітряно-віськові сили Франціїї, Королівські ВПС, Військово-повітряні сили США та Італійські військово-повітряні сили.

Громадська організація “Пошук літаків в Україні” зареєстрована у 2020 році. Цього року її учасники розшукали два літаки, а торік – 26 місць падіння бойових літаків.

Фото: Андрій Кір’янов, Суспільне Тернопіль