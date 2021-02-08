У місті Дунаївці на Хмельниччині створять музей-лабораторію, де діти зможуть в інтерактивній формі вивчати найцікавіші явища фізики, хімії, біології.

Про це повідомляє видання Є, передає Укрінформ.

«Попередньо планувалося, що формат музею-лабораторії буде мобільним. Інтерактивні експонати на спеціальному автомобілі планувалося перевозити у всі населені пункти Дунаєвецької громади, а згодом розширити географію цієї ідеї і на територію всієї області, щоб усі мали можливість брати участь у цікавих і пізнавальних уроках. Однак, завдяки тому, що грантодавець після розгляду проєктної заявки збільшив суму фінансування, під музей-лабораторію облаштують і стаціонарне приміщення. Музей зможуть відвідати усі охочі незалежно від того де в той час буде мобільний музей-лабораторія», - розповіла менеджерка проєкту Юлія Канарська.

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Концепція музею-лабораторії передбачає, що у приміщенні, окрім виставкового залу для інтерактивних експонатів буде можливість проводити майстер-класи, семінари, навчання, різноманітні досліди, наукові експерименти.

Там буде 15 інтерактивних експонатів природничо-математичного спрямування для дітей різного віку. Вони розкривають різні теми з фізики, хімії, математики чи біології через практичну взаємодію, ігрову форму подачі інформації, емоції і захоплення.

Зокрема, це мобільна біолабораторія, експонат для вивчення внутрішньої будови тіла людини, аеростіл, який пояснює молекулярну фізику, безструнна арфа на лазерних датчиках, інтерактивна пісочниця.

Музей облаштують у приміщенні станції юних натуралістів, що у центрі міста.

Фото: СЮН