Сильний сніг і до 24° морозу: в Україні суттєво погіршиться погода

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«6 лютого хмарно з проясненнями. У південній частині та на Прикарпатті сніг, в Карпатах місцями значний сніг, на Закарпатті, вдень подекуди на Одещині та в Криму дощ; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, в північних та центральних областях місцями 14-16° морозу, в Карпатах, на Прикарпатті та півдні країни 2-7° морозу; вдень 1-7° морозу, у північно-східних областях до 9° морозу; протягом доби на Закарпатті та півдні Одещини, вдень і в Криму 0-5° тепла.

У Києві та Київській області в суботу без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 8-10°, вдень 4-6° морозу.

Упродовж 7-8 лютого в Україні, за прогнозами синоптиків, погіршення погодних умов.

Зокрема, 7 лютого у західній частині сніг, вдень місцями значний сніг, на Закарпатті сніг з дощем, у південній частині, вдень місцями і в північних та центральних областях невеликий сніг (на крайньому півдні з дощем); на решті території без опадів.

Очікується подальше зниження температури: вночі 13-18° морозу на Чернігівщині та Сумщині 19-24°, вдень 9-14° морозу (у південних областях та на Прикарпатті вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та півдні Одещини вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла).

8 лютого в Україні сніг, хуртовини (у західних, північних, місцями і в центральних областях значний сніг); у південних областях, на Прикарпатті сніг з переходом в дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на Закарпатті дощ. Температура у північній частині 11-16° морозу, на Сумщині та Чернігівщині до 20° морозу, вдень 5-10° морозу; на решті території вночі 9-14°, вдень 2-7° морозу, у південних областях та на Прикарпатті вночі 4-9° морозу (на Закарпатті 0-5° тепла), вдень 2-7° тепла, на півдні Одещини 6-11° тепла.

На дорогах країни ожеледиця; вітер північний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, 7 лютого у західних областях, 8 лютого в Україні пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 7 лютого вночі без опадів, вдень невеликий сніг; температура вночі 15-18° морозу, вдень 10-14° морозу. У понеділок, 8 лютого, значний сніг; пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, температура вночі 14-16° морозу, вдень 8-10° морозу.

На дорогах ожеледиця. Приріст снігу 7-8 лютого очікується до 15-20 см.

У наступні два дні, 9-10 лютого, в Україні часом сніг та дощ, на півночі країни сніг, вночі 9 лютого на північному сході значний сніг.

Температура 9 лютого вночі становитиме 4-10°, на північному сході до 13° морозу, вдень 2-8° морозу, в західних, центральних та південно-східних областях від 3° морозу до 3° тепла, на півдні вночі 1-7° тепла, вдень 7-13° тепла; 10 лютого в Україні, крім Закарпаття та Прикарпаття, зниження температури на 3-6°.

У Києві 9-10 лютого помірний сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі та вдень 7-12° морозу (вдень 8 лютого 3-8° морозу). Приріст снігу 9-10 лютого – до 10-12 см.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 11-15 лютого, можливий часом невеликий сніг. Температура 11-13 лютого істотно не зміниться, 14-15 лютого можливе значне зниження.