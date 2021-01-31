У Харкові на зупинці згоріла маршрутка

У Харкові просто на зупинці спалахнув маршрутний автобус. Пожежу швидко загасили, обійшлося без постраждалих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Маршрутний автобус «Богдан» зайнявся в Харкові на зупинці на вулиці Валдайській 30 січня о 13-й годині.

За даними ДСНС, пасажирів у салоні не було, водій самостійно вийшов з автобуса та викликав рятувальників.

Як зазначається, на момент прибуття вогнеборців площа пожежі становила близько 18 кв. метрів. О 13:16 займання було локалізоване, а о 13:41 - ліквідоване.

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Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума збитків установлюються.

Фото: ДСНС