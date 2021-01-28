Анатолій Полосков, голова Закарпатської ОДА

У Закарпатській ОДА працюють над тим, щоби Берегівська лікарня, яка є спільним проєктом України та Угорщини, була відкрита у 2021 році в присутності перших осіб обох країн. Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, який був присутній на зустрічі міністрів МЗС України та Угорщини 27 січня у Києві, розповів про наслідки цих перемовин для Закарпаття. З чого ж саме розпочнеться історія успіху Закарпатської області – як приклад добросусідства України та Угорщини? Чи відбудеться планована зустріч Володимира Зеленського та Віктора Орбана саме на Закарпатті й чому як плацдарм для цього готують Берегівську райлікарню, що розбудовувалася за програмою “Велике будівництво”, а також на кошти уряду Угорщини? Чи допомагатиме Угорщина регіону з вакцинами від ковіду? Про це та інше Полосков розповів у бліцінтерв'ю Укрінформу.

НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ “ІСТОРІЯ УСПІХУ” – ЦЕ ПРО РЕМОНТ ДОРІГ ТА БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ - На зустрічі міністрів ішлося про те, щоб Закарпаття стало історією успіху для України та для Угорщини. Що конкретно може зараз пропонувати область і в чому саме готові Закарпаття підтримати угорці, аби ця історія успіху почалася? - Насправді історія успіху Закарпаття в сенсі україно-угорських відносин уже почата. У нас давно є проєкти, які рухаються незалежно від погоди у відносинах між країнами. Це реконструкція Берегівської лікарні, також це активна й успішна співпраця з Угорською екуменічною службою, у межах якої днями одинадцятьом областям України передали 50 сучасних апаратів ШВЛ. А перед тим восени угорці передали 50 апаратів ШВЛ закарпатським лікарням, що борються з коронавірусом. Найближчим часом заплановано до обговорення та затвердження інфраструктурні проєкти з транскордонного співробітництва, реконструкцію доріг, будівництво залізничної колії європейського стандарту від кордону з Угорщиною до станції Ужгород. Угорська сторона також бере участь у проєкті «Безпечне Закарпаття» – у межах якого йдеться про розширення мережі відеонагляду в регіоні. Також це про заплановану очистку каналу Верке в місті Берегове, ще – про закінчення будівництва сміттєпереробного заводу на Берегівщині... - Чи якось локалізуватиметься запланований онлайн-бізнесфорум між підприємцями України та Угорщини тут, на Закарпатті? Якщо так – то де саме? І що від нього очікуєте? - Формат цього форуму, який справді планується, визначений онлайн-спілкуванням. Звісно, що ми зробимо все можливе, щоб організаційна частина, її офлайн-програма була саме на Закарпатті. Відносно очікувань від форуму скажу так: поза сумнівом, цей форум відкриє нові можливості як для закарпатських і українських загалом, так і для угорських підприємців щодо спільних проєктів та інвестицій. Будь-яке спілкування щодо бізнесу і співпраці є само по собі позитивним і перспективним, і повністю вписується у концепт розбудови добрих стосунків між сусідніми країнами, тісно пов’язаними спільною історією.

ЗУСТРІЧ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ОРБАНА – НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ - Про можливу зустріч Зеленського та Орбана дотично також ішлося – чи буде вона проведена на Закарпатті, можливо? Де її варто би провести в такому випадку і що показати? - Так, сторони підтвердили, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є на порядку денному. Завдання під час підготовки до зустрічі: зробити її максимально результативною, щоб вона відкрила нову сторінку відносин на основі принципу взаємної поваги. Зі свого боку ОДА робить усе, щоб Берегівська лікарня, яка є спільним проєктом країн, була відкрита в 2021 році у присутності перших осіб України й Угорщини.

ЯК ТІЛЬКИ УКРАЇНА Й УГОРЩИНА РОБЛЯТЬ КРОКИ НАЗУСТРІЧ, ОДРАЗУ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ПРОВОКАЦІЇ - Щодо погроз від провокаторів угорцям – як відомо, остання була вчора на електронну пошту консульства, а перед тим, схожі – у грудні. Чи стежите за тим, як розслідуються ці справи? Є якісь підозрювані особи? Була неофіційна інформація про російський слід у цих справах – чи можете таке підтвердити в цих випадках? - Я не маю інформації про деталі цих брудних повідомлень, про замовників і виконавців. Але, як на мене, абсолютно зрозуміло, що це – провокації, які, до того ж, дуже примітивні. Знаю, що правоохоронці відповідально працюють над цими випадками. Як тільки наші країни роблять крок назустріч одна одній, навіть тільки при натяку на такі кроки, одразу з’являються провокаційні речі, щоб зашкодити цьому логічному руху. Важливо давати правильну оцінку провокаціям, не піддаватися на них, і чітко, швидко реагувати в правовій площині. У СПІВПРАЦІ ВЛАДИ В ОБЛАСТІ З ПАРТІЄЮ УГОРЦІВ КМКС Є КОНСТРУКТИВ - Як зараз іде співпраця між владою та угорською громадою в області після грудневих скандалів з обшуками, виїздом лідера угорців Ласло Брензовича в Угорщину? Чи угорці в опозиції? Чи є конструктив, у чому він? - Я інакше дивлюся на ситуацію, можливо через те, що є юристом за освітою. Відбуваються юридичні процедури, у межах кримінального провадження. Україна – правова держава, і кожен її громадянин має право на судовий захист. Більш того, в межах міжнародних процедур можна звертатися до європейських судових інстанцій. У будь-якому випадку, я не маю права коментувати кримінальне провадження, що є у стадії досудового слідства. Щодо конструктиву від фракції КМКС в обласній раді, то всі ми знаємо, що частина рішень обласної ради приймається за одноголосної підтримки всіх фракцій, в тому числі й КМКС. Тому співпраця налагоджується, і це нормально, бо обласні депутати мають дбати і про своїх виборців, і про Закарпаття в цілому. ОФІЦІЙНО ПРО ВАКЦИНУ ВІД КОВІДУ З УГОРЩИНИ ПОКИ ЩО НЕВІДОМО - Неофіційно нещодавно йшлося про те, що угорці начебто готові будуть поставляти вакцину від ковіду для закарпатців (як свого часу поставляли вакцину від кору). Чи це правда, і чи є така ймовірність? - Офіційно про вакцину від ковіду з Угорщини поки що невідомо. Але я упевнений, що як у минулому, так і в майбутньому Україна й Угорщина допомагатимуть одна одній. Підтвердженням цього є той факт, що сьогодні, завдяки співпраці з Урядом Угорщини та Національним центром охорони здоров’я Угорщини, Закарпаття отримало 2000 доз вакцини Verorab. Це якісна багатокомпонентна вакцина для профілактики кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту. Препарат буде розподілено між медичними закладами області. Ми вдячні угорським партнерам за підтримку, особливо у сфері охорони здоров’я.