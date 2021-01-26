У Рівному розслідують причини смерті породіллі, яка народжувала вдома

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, передає Укрінформ.

«Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що жінка протягом вагітності не перебувала на медичному обліку. У домашніх умовах вона народила сина. Його життю нічого не загрожує. Однак врятувати його матір не вдалося», - йдеться в повідомленні.

За словами головного лікаря КНП «Пологовий будинок» РМР Світлани Муравської, породілля понад три години після народження дитини стікала кров’ю. Своєю чергою, ані чоловік молодої матері, ані «духовна акушерка» не вжили жодних заходів.

23 січня жінка доправлена бригадою ШМД після домашніх пологів, які зі слів родини відбулися о 15:15. Народився живий хлопчик, 4570 г. Після пологів пуповину не відрізали. Крововтрата, зі слів чоловіка, – близько 5 літрів. О 19:10 констатована смерть породіллі, розповіли медики лікарні.

Жінка була вегетаріанкою. У жіночу консультацію приходила тричі. Від всіх запропонованих обстежень відмовилась. Вона повідомила в жіночу консультацію, що збирається народжувати вдома, з доулою. З нею та її чоловіком була проведена бесіда про безпечність пологів в умовах пологового будинку.

Наразі слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»).

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