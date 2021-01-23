Підозрювана у справі про пожежу в будинку для літніх пересувається на милицях

Підозрювана у справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові 43-річна Ольга Кравченко, яку слідство називає фактичним керівником приватного закладу, пересувається на милицях, східцями її буквально під руки несли правоохоронці.

Під час судового засідання з обрання їй запобіжного заходу жінка заявила, що 8 січня перенесла операцію на коліні та перебувала на лікарняному, коли її затримали, передає кореспондент Укрінформу.

Коли суддя звернулася до підозрюваної, жінка почала говорити крізь сльози, захлинаючись. «Ніхто з нас не хотів, щоб це сталося, я вас запевняю... У нас у всіх діти. Ніхто нічого не заподіював... Є родичі, підіть, спитайте… Ніхто ніколи не ображав (літніх людей у будинку - ред.)», — говорила підозрювана. Суддя попросила для неї води.

Підозрюваний орендатор В’ячеслав Кравченко та його дружина Ольга під час розгляду запобіжного заходу / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

На запитання судді, чи розуміє, в чому вона підозрюється, Кравченко відповіла: «У тому, що загинули люди». Щодо того, чи погоджується з оголошеною підозрою, чітко не відповіла, постійно плачучи: «Щось може не доробили, не встигли. Я перепрошую, приношу співчуття, ніхто не хотів такого жаху ні в чиєму житті».

За словами адвоката, Кравченко відчуває постійний біль після операції, має приймати знеболювальні та перебуває в тяжкому психічному стані через трагедію. З огляду на це захист попросив застосовувати до жінки запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або ж, якщо це неможливо, визначити заставу. Прокуратура вимагає тримання під вартою. Кравченко заявила, що не збирається тікати та переховуватися від слідства.

Засідання триває. Родичів загиблих у пожежі в суді немає.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Слідством перевіряються такі основні причини трагедії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі. Під час судових засідань з обрання запобіжних заходів підозрюваним стало відомо, що джерелом займання був електропристрій (обігрівач).