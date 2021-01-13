У центрі Харкова упав будівельний кран

Будівельний кран упав у центрі Харкова і зачепив вагончик будівельників, проводиться перевірка.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Так, вдень по провулку Банний, 1, що біля вулиці Університетської у центрі Харкова, впав будівельний кран. Стріла крану зачепила вагончик будівельників. Частина конструкції зігнула металевий будівельний паркан", - зазначили у відділі.

На щастя, немає постраждалих. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку, проводиться перевірка.

"Будівельники, які присутні на місці події, пояснюють факт технічною несправністю частини крану", - зазначили у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2020 року по вулиці Велико-Бурлуцька, 14, що в Індустріальному районі Харкова, обвалився будівельний кран. Постраждав кранівник, якого затисло між сидінням і конструкцією крана.

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