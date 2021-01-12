На Вінниччині попрощалися з військовою, померлою в зоні ООС

На Вінниччині у понеділок, 11 січня, попрощалися зі старшим солдатом Вікторією Слободянюк, яка померла у зоні проведення ООС.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Вікторія Миколаївна Слободянюк 1991 р.н. була призвана на військову службу за контрактом Немирівським ОРВК Вінницької області. Померла в зоні ООС (Донецька область) 8 січня 2021 року. Наразі обставини її смерті уточнюються», - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що старший солдат Вікторія Слободянюк проживала у с. Вовчок Немирівського району Вінницької області. Вікторія – матір-одиначка, у неї залишились дві доньки 2010 і 2012 років народження та батьки-пенсіонери.

Як повідомив Укрінформу голова Брацлавської ОТГ Микола Кобринчук, до якої входить с. Вовчок, Вікторію Слободянюк поховали у понеділок в рідному селі.

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