У Черкасах відремонтували пошкоджений пожежею театр

У Черкасах завершили реконструкцію музично-драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка.

Заклад серйозно постраждав від масштабної пожежі п'ять років тому, повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал голови Черкаської обласної держадміністрації Сергія Сергійчука.

"Комунікації, фасад, фоє, глядацький зал, меблі, сцена, площа, - всі зовнішні та внутрішні роботи завершені. Не просто відновили: в області з’явився сучасний театр, який стане центром культурних подій всієї Черкащини", - зазначив Сергійчук.

За його словами, точної дати відкриття закладу наразі повідомити неможливо через "документальні процедури, які також близькі до завершення". Але очікують, що це станеться найближчим часом.

Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка — головна театральна сцена Черкаської області. Заснований 1933 року. Нинішню будівлю театру було урочисто відкрито 1 вересня 1965 року. 1 липня 2015 року у глядацькій залі театру сталася масштабна пожежа. Вогнем було знищено 300 кв.м зали і 200 кв.м покрівлі.

Проєкт реконструкції театру було включено до програми «Велике будівництво».

Фото: zmi.ck.ua