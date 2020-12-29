У Черкасах відремонтували пошкоджений пожежею театр

У Черкасах відремонтували пошкоджений пожежею театр

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Укрінформ
У Черкасах завершили реконструкцію музично-драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка.

Заклад серйозно постраждав від масштабної пожежі п'ять років тому, повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал голови Черкаської обласної держадміністрації Сергія Сергійчука.

"Комунікації, фасад, фоє, глядацький зал, меблі, сцена, площа, - всі зовнішні та внутрішні роботи завершені. Не просто відновили: в області з’явився сучасний театр, який стане центром культурних подій всієї Черкащини", - зазначив Сергійчук.

За його словами, точної дати відкриття закладу наразі повідомити неможливо через "документальні процедури, які також близькі до завершення". Але очікують, що це станеться найближчим часом.

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Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка — головна театральна сцена Черкаської області. Заснований 1933 року. Нинішню будівлю театру було урочисто відкрито 1 вересня 1965 року. 1 липня 2015 року у глядацькій залі театру сталася масштабна пожежа. Вогнем було знищено 300 кв.м зали і 200 кв.м покрівлі.

Проєкт реконструкції театру було включено до програми «Велике будівництво».

Фото: zmi.ck.ua

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