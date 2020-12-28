Українців попереджають про сильний вітер та ожеледицю

В Україні у понеділок, 28 грудня, очікуються сильний вітер, на дорогах ожеледиця I рівня небезпечності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“28 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по Київській області 28 грудня вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

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У зв’язку з цим ДСНС попереджає, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.