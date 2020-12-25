Рятувальники попереджають про ожеледицю — «жовтий» рівень небезпеки

У східній та північно-східній частині країни, 25 грудня спостерігатиметься мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

25 грудня у східній та північно-східній частині країни значний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; у східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У ДСНС зазначають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.