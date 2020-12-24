Синоптики попереджають про снігопад, ожеледицю та сильний вітер

У східній та північно-східній частині України завтра очікується значний сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця та сильний вітер.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"25 грудня у східній та північно-східній частині країни значний сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; у східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.