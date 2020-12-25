Геннадій Мохненко, волонтер з Маріуполя, пастор

Сьогодні, коли світова пандемія коронавірусу забирає здоров'я і життя людей, кожен поставлений перед вибором: боротися, допомагати собі і людям, або зневіритися і з песимізмом дивитися у майбутнє. Навіть лікарі іноді пасують перед страхом заразитися і звільняються з роботи. Але є й такі люди, які йдуть за покликом серця туди, де зараз важко, щоб надати посильну допомогу. І працюють безкорисливо, віддають свою силу, енергію. Один з таких - пастор з Маріуполя Геннадій Мохненко. Він не просто відгукнувся на прохання про допомогу лікарні, в якій лікують ковідних пацієнтів, а й організував інших волонтерів на цю нелегку працю. Цей пастор і раніше йшов завжди назустріч бідним, знедоленим, тим, які потребують допомоги. Він - засновник і керівник найбільшого дитячого реабілітаційного центру «Республіка Пілігрим» і мережі реабілітаційних центрів для дорослих. Широко відомий як ініціатор громадської антинаркотичної акції, автор кількох книг, герой документальних фільмів. Про життя і служіння Геннадія Мохненка перед самою війною 2014 року зняли документальний фільм навіть кінематографісти Голлівуду.

Сьогодні він зі своїми соратниками на новій лінії фронту - з коронавірусною інфекцією - безоплатно допомагає лікарні, в якій щодня йде боротьба між життям та смертю. У нашій розмові Геннадій розповів, з чого почалося волонтерство в лікарні, яка допомога на сьогодні необхідна медикам, як реагують пацієнти на волонтерів, і про багато іншого, що сьогодні є актуальним і потребує уваги суспільства. ВОЛОНТЕРСТВО ПОЧАЛОСЯ З ПРИБИРАННЯ - Як ви стали волонтером у ковідній лікарні? - Наше волонтерство у маріупольській лікарні №9, в якій проходять лікування пацієнти з COVID-19, почалося в перших числах листопада. Коли почалася жорстка ситуація з другою хвилею, нам зателефонував один з лікарів цієї лікарні і запитав, чи не знайдеться у нас хтось, хто міг би допомогти, тому що медики зараз буквально задихаються на роботі. Я домовився про зустріч і наступного дня вже був у них. Прийшов і сказав: "Давайте я спробую допомогти – ось я і мої руки у вашому розпорядженні на кілька годин. Хочу зрозуміти, що треба робити". Спочатку, звичайно, було трохи смішно, тому що люди не знали, що у них буде право використовувати священника як носія і тим більше прибиральника. Але я переконав їх, що я для того і прийшов, щоб надавати будь-яку допомогу, на яку чекають. І мене віддали у розпорядження сестри-господині. У неї вже було менше комплексів, правда, вона не зовсім знала, хто я, і відразу попросила помити підлогу. Вона поскаржилася, що медперсонал просто не встигає і тому вже кілька діб у приміщенні не мита підлога. Я сказав, що зроблю все з величезним задоволенням - взяв швабру, засучив рукави і «пішов у бій». Ось так пропрацював перший день, подивився на ситуацію і побачив, що медсестри просто валяться з ніг, що вони носяться між палатами, їх кличуть і там, і сям, і їм не до прибирань. Потім я побачив, що екстрено треба було готувати додаткових три відділення для прийому хворих. Тобто, вивозити старі меблі, мотлох і завозити нові ліжка, екіпіровку, підключати кисень. А цим просто фізично нікому було займатися - у лікарні двоє-троє літніх слюсарів. І тоді я зрозумів, що нас чекає, і кинув клич своїй команді. Ну, а оскільки у мене дуже соціально активна молодь, і волонтерством ми займаємося в принципі все наше життя, то дуже швидко відгукнулася пристойна компанія людей. І вже наступного дня приїхали зі мною з десяток людей, і ми узялися більш масштабно до роботи в лікарні. За цей час, а вже минуло більше місяця, як ми там працюємо, три відділення ми звільнили – винесли звідти весь мотлох. Там було якесь старе дитяче відділення, у ньому були розбиті ліжка, якісь розвалені шафи і столи. Усе це ми вичищали, вимивали, десь в палатах підфарбовували, десь приїхали фахівці і підводили кисень. Було нелегко навіть просто винести десятки старих ліжок і шаф. Але потім, наприклад, приїжджала машина з 50-ма новими ліжками, а вони важкі і, звичайно, не медсестри ж будуть їх розвантажувати, тому ми засучували рукави і розвантажували, збирали, монтували їх, розносили по палатах, розставляли… І по ходу можуть звернутися медсестри з проханням допомогти транспортувати огрядного ковідного хворого, якого вони фізично не можуть навіть підняти. Тоді на нас надягають захисні халати, маски, шапочки, рукавички і ми йдемо, беремо цього хворого, кладемо на носилки і перевозимо до реанімації або з реанімації. Тобто, виникає купа такої роботи, для якої потрібні просто руки і фізична сила. Але я задоволений, тому що дуже багато зроблено за цей час. Ще я намагаюся, як тільки є віконце, пробігтися по палатах - у мене є такий старий армійський жарт - я заходжу і кажу: "Ви наказ чули?", - а люди мені: "Який наказ?", - а я: "Ну як, наказ по Україні - не здаватися коронавірусу. Всім виконувати обов'язково!" І всі сміються… І ще. Зараз моя дітвора намалювала десятки малюнків під загальним девізом: "Не здаватися коронавірусу!" Тобто, ми намагаємося і морально підтримати людей. Ми плануємо найближчими днями розвезти ці малюнки. Там дитяча фантазія малює цей коронавірус з зубами, а також сміливих людей, які з ним б'ються, протистоять... Це необхідно, щоб хоч якось підтримати настрій людей у палатах, їхній дух. Адже правда нелегка, і хтось, на жаль, практично щодня помирає. Я планую також у різдвяні дні в кожну палату подарувати по Новому заповіту, або Біблію. Як мінімум у кожній палаті залишити свою книгу, щоб могли люди почитати. Звичайно, це теж дуже важливо. - У вас вже добре налагоджена робота в лікарні? Якого віку ваші волонтери? - У нас вже відпрацьована схема. Ми зазвичай телефонуємо старшій сестрі, яка нас координує. Тримаємо зв'язок і з головним лікарем. Нам кажуть, яку саме допомогу від нас чекають, наприклад, завтра, і що треба встигнути зробити насамперед, але буває по-різному. Сама лікарня ця велика - два корпуси по п'ять поверхів, роботи там вистачає. Тим більше, що зараз у зв'язку з коронавірусом екстрено готували відділення, екстрено ремонтували, і сюди були направлені якісь державні та міські ресурси. Серед наших волонтерів, звичайно, в основному молоді люди і я, напевно, серед них найстарший. Все-таки ми поставили ліміт за віком - не старше 40 років. Хоча мені вже 52 роки, я більш-менш в хорошій фізичній формі і ще якось хорохорюся. Ми вибачилися, але сказали, що людей після 40 не беремо в команду, тому серед наших волонтерів велика частина – або мої дорослі сини, або сини моїх друзів, інша молодь з нашої церкви. В основному це хлопці і дівчата, яким максимум 30 років, ну, і кілька людей до 40 років.

Звичайно, лікарі дуже вдячні нам, у нас з ними вже склалися добрі дружні стосунки. Вони кажуть, що після епідемії сумуватимуть за нами. І ми, звичайно, теж. КОЛИ ГОЛЛІВУДСЬКІ ЗІРКИ МИЮТЬ ПІДЛОГУ - Коли працюєте, буває щось неординарне? - Цікаві іноді речі трапляються. Першого ж дня була хохма, ми сміялися. Я мию підлогу у коронавірусній палаті, люди під киснем, я в цьому халаті, в шапочці, рукавичках, масці, весь в піні, в милі, мокрий весь. І ось я мию підлогу, утки пересуваю під ліжками, а один хворий дивиться на мене і каже: "Вибачте, ви пастор Геннадій?", я відповідаю: "Так". Він продовжує: "Це Республіка "Пілігрим"?",- "Так", - знову відповідаю я. А він: "Так це про вас Голлівуд фільм зняв?", - "Так". І цей мужик з таким захопленням каже: "Ось чого я ніколи не думав, що голлівудські зірки будуть утку мою пересувати і під ліжком у мене мити!" Такі ось кумедні моменти бували. - Наскільки сильним у вас наразі є відчуття страху заразитися? - Взагалі-то це стара християнська історія. Ще у II-III столітті в Римській імперії, коли приходила епідемія, часто лікарі тікали, рятуючи свої життя, але до хворих приходили дивні люди, які називали себе християнами, намагалися допомагати їм, іноді віддаючи за це своє життя. Це було одне з таких християнських свідчень. Нам всім рано чи пізно доведеться йти з цього світу, але з християнської точки зору все-таки смертю життя не закінчується, і те, як ти живеш, має чимале значення. Тому ми не божевільні, ми чудово розуміємо, що, йдучи до лікарні, ризикуємо. І, звичайно ж, є страх. Мені, наприклад, після першого свого візиту до цієї лікарні вночі снилися кошмари, ніби мене пожирає коронавірус, а коли встав і йшов вночі до умивальника, мене чомусь хитало, і я подумав "Ну все, почалося". А потім, правда, відразу заспокоїв себе: "Чого я хитаюся? Все добре. Я нормально себе почуваю!". Є страх, але у нас є частина молодих людей, які вже перехворіли, вони якось особливо сміливо йдуть. Я, звичайно, намагаюся підстраховуватися. - А вам не пропонували зробити тест на коронавірус? - Річ у тому, що я, вже працюючи у лікарні, одного разу повернувся додому і у мене піднялася температура. Почався кашель, і я подумав, що підхопив вірус. Але температура у мене була один день, а кашель дня три. Я перестав ці дні відвідувати лікарню, попив трохи вітамінів - і все минуло. Потім, коли я прийшов до лікарні, мене повели на тест, але він дав негативний результат, показав, що ковіда у мене немає. Може, він був і минув у легкій формі, не знаю. СТАРЕ ХРИСТИЯНСЬКЕ ПРАВИЛО - ЙТИ ТУДИ, ДЕ ТИ ПОТРІБЕН ЛЮДЯМ - Багато коронавірусних хворих сьогодні у цьому медзакладі? - Хворих у цій лікарні дуже багато. Звичайно, більшість літні люди, і я, напевно, практично не бачив серед пацієнтів молоді, лише середнього віку і літніх. Особливо цей вірус чіпляється до людей з хронічними захворюваннями. Я, як священник, маю взагалі конституційне право доступу до людей у будь-яку реанімацію, за законами України мені не можуть цього заборонити, якщо є прохання родичів або самих хворих. Але, як я казав, у нас дуже хороші відносини склалися і з медперсоналом, і з хворими. Звичайно, люди в шоці, коли я заходжу до якоїсь палати, ми завозимо чергове ліжко, збираємо, і хворі, яких я не знаю, мене в халаті з маскою впізнають і кажуть: «Пасторе, величезне вам людське спасибі!». Тому що навіть родичі часто бояться зайти сюди, до хворих. Та й деякі лікарі звільнилися, коли почалася епідемія. Такий страх нагнітався і в ЗМІ. Тому деякі медпрацівники, особливо літні, просто вибачилися і сказали, що не готові ризикувати своїм життям. І вони, напевно, мають на це повне право. Але мені тим більше приємно, що працює старе християнське правило - йти туди, де є проблема, де ти потрібен людям. Я думаю, що у моєму випадку це має такі світоглядні корені. Це те, що Христос колись сказав - хочеш бути моїм учнем, бери свій хрест і йди за мною. Ось таке просте правило. Хочеш називатися християнином, підемо зі мною. Це важливі світоглядні концепції, які, звичайно, допомагають. Але це теж така болячка, яка дає нам додатковий стимул думати про правильний спосіб життя, наприклад, задуматися про свою зайву вагу. Я ось з переляку з початком коронавірусної епідемії скинув 20 кг, зрозумів, що час подумати про свій фізичний стан, про імунну систему та її підтримку, про розумне харчування, про фізичні навантаження, які допомагають тримати легені в порядку. Навіть попросив свого друга, а він у мене хороший саксофоніст, навчити мене грати на саксофоні. Тому що кращої профілактики для здоров'я легенів, ніж гра на будь-якому духовому інструменті, взагалі немає. Хіба що кульки надувати радять, щоб тренувати легені. Ну а саксофон, труба, тромбон – це хороші інструменти для їх тренування. Тож під час коронавірусу я заодно планую музикою почати займатися. Чесно кажучи, за цей місяць-півтора, який ми ходимо допомагати лікарні, якось страху поменшало. Адже не дарма кажуть, що не такий страшний чорт, як його малюють. Ну так, є вірус, і нікуди ти не сховаєшся. Розмір цього шматочка РНК 20 нанометрів, а нанометр – це одна мільярдна частка метра. І страх не додає здоров'я імунній системі, страх - одна зі зброї, психологічних установок. Тому зараз ми вже трохи розслабилися. Я навіть останнім часом на наших молодих покрикував, бо вони вже почали і маску спускати нижче носа.