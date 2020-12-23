У Вінниці оголосили день жалоби за померлим на Донбасі бійцем

У Вінниці в середу, 23 грудня, оголошено день жалоби: місто прощається із померлим в зоні ООС військовослужбовцем Юрієм Третьяковим.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

"23 грудня у Вінниці оголошено День жалоби у зв'язку із похованням вінничанина, учасника ООС, старшого солдата, командира міномета 3-ого мінометного розрахунку військової частини А2896, Юрія Третьякова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Третьяков помер 19 грудня внаслідок зупинки серця під час несення служби в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Військовослужбовцю було 48 років. Він був призваний Вінницьким ОМВК на військову службу за контрактом 2018 року.

Військовослужбовця відспівають у Свято-Преображенському кафедральному соборі, а опісля поховають на Алеї Слави Центрального кладовища м. Вінниці.

На знак вшанування пам'яті захисника у день жалоби на території Вінницької громади приспущено прапори України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, будівлях комунальних підприємств, установ та організацій. На час проведення прощальної церемонії та поховання у Вінниці обмежено проведення концертно-розважальних заходів.

Під час проходження військової служби, безпосередньо задіяних у проведенні антитерористичної операції та під час здійснення заходів Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, загинув 161 військовослужбовець з-поміж осіб-уродженців Вінницької області. Ще 74 померли і двоє зникли безвісти.