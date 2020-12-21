Тиждень в Україні починається з туману, мокрого снігу та ожеледиці

У понеділок, 21 грудня, на території України, крім східних областей, спостерігатиметься туман, на Лівобережжі невеликий сніг; температура від 3° морозу до 2° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно. На Лівобережжі невеликий сніг, місцями ожеледиця; температура впродовж доби 1-6° морозу. На решті території без опадів; температура вночі і вдень від 3° морозу до 2° тепла (на крайньому заході вдень 1-6° тепла)", - йдеться у прогнозі.

Синоптики попереджають, що у більшості областей, крім східних, спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві та Київській області на початку тижня опадів не передбачається, температура у столиці протягом доби 0-2° тепла, у регіоні вдень від 3° морозу до 2° тепла.

За прогнозом, 22 грудня на Приазов'ї очікуються невеликі опади, вдень на крайньому заході країни слабкий дощ, в горах із мокрим снігом, а 23 грудня у західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях опади у вигляді дощу та мокрого снігу; на решті території без опадів. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.

Температура у східних та північно-східних областях вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; 22 грудня на крайньому заході країни, 23 грудня в західних областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У столиці і Київській області буде без опадів, лише вдень 23 грудня йтиме мокрий сніг та дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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На 24-25 грудня прогнозують опади, переважно у вигляді дощу, на сході та північному сході зі снігом, 24 грудня вночі у південно-східній частині, вдень у західних областях, 25 грудня на півдні без опадів. Температура у західних та південних областях вночі 1-6°тепла, вдень 4-10° тепла; на решті території вночі 24 грудня 0-6° морозу, на Сході до 10° морозу, 25 грудня від 4° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, у східних областях 0-4° морозу.

У Києві та області 24-25 грудня вдень часом ітиме дощ (вночі 24 грудня невеликий дощ з мокрим снігом, 25 грудня без опадів). Температура вночі 24 грудня 0-5° морозу, 25 грудня від 3° тепла до 2° морозу; вдень 0-5° тепла.