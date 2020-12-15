Смертельне селфі у Рівному: Міносвіти проведе розслідування

Обставини трагічної смерті 10-класниці, яка загинула у Рівному в недобудованій будівлі, що належить місцевому університету, з’ясовуватимуть у Міністерстві освіти і науки.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Балансоутримувачем недобуду, де трапилася трагедія, є Рівненський державний гуманітарний університет, який належить сфері управління Міністерства освіти та науки України. Охорону недобудованої будівлі забезпечує університет. Цей випадок розслідується, визначається ступінь провини. Рішення в зазначеній ситуації приймає МОН спільно із університетом», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 13 грудня у Рівному із даху семиповерхової будівлі впала 15-річна дівчина.

На місці події поліцейські встановили, що дві учениці 10 класу перебували на даху недобудованого корпусу гуртожитку навчального закладу. Одна із дівчат під час фотографування не втрималась і впала. Від отриманих травм неповнолітня загинула на місці події.

Слідчі поліції кваліфікували трагічну подію як нещасний випадок та розпочали досудове розслідування.

Фото: rv.gov.ua