На Закарпатті провели панахиду за комбригом Коростельовим

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у Фейсбуці.

“Сьогодні у військовій частині була проведена спільна поминальна панахида по колишньому командиру 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковнику Коростельову Євгену, який загинув 19 листопада 2019 року в районі проведення ООС”, - йдеться в повідомленні.

Євген Коростельов став другим загиблим командиром бригади в Збройних силах України від початку російської агресії на Донбасі.

На Закарпатті провели панихиду за комбригом Коростельовим/ Фото: Закарпатський Легіон - 128 ОГШБр ЗСУ﻿

12 листопада 2019 року командир бригади з групою офіцерів проводив огляд позицій на передовій лінії оборони і під час пішого переходу між двома опорними пунктами поблизу смт Новотроїцьке (Волноваський район, Донецька область) підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Помер у Харківському військово-медичному клінічному центрі від поранень, не приходячи до тями. Похований у Сумах на Алеї слави. У комбрига залишилася дружина та двоє дітей.

Євген Коростельов посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.