В Одесі оголосили суботу днем трауру через смерть Жванецького

Одеський міський голова Геннадій Труханов видав сьогодні розпорядження про оголошення суботи, 7 листопада, днем трауру через смерть письменника-сатирика, народного артиста України Михайла Жванецького, який був почесним громадянином міста.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу речниця міськради Наталія Мальцева.

"Розпорядження №972 про оголошення 7 листопада днем трауру підписав сьогодні мер Одеси Геннадій Труханов. У пам'ять про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях Одеси будуть приспущені прапори з траурними стрічками ", - зазначила Мальцева.

З приводу смерті Жванецького Труханов висловив співчуття: "Не стало Михайла Жванецького. У це складно повірити, адже є люди-символи, які, здається, були і будуть завжди, яких ми знаємо з дитинства, дорослішаємо, вбираючи їх мудрість. Люди-епохи, що залишили після себе безсмертну творчу спадщину. І Михайло Жванецький, безумовно, один з них".

Ім'я письменника-сатирика Жванецького увічнено у назві одного з бульварів міста.