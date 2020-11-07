В Одесі оголосили суботу днем трауру через смерть Жванецького
Про це повідомила кореспонденту Укрінформу речниця міськради Наталія Мальцева.
"Розпорядження №972 про оголошення 7 листопада днем трауру підписав сьогодні мер Одеси Геннадій Труханов. У пам'ять про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях Одеси будуть приспущені прапори з траурними стрічками ", - зазначила Мальцева.
З приводу смерті Жванецького Труханов висловив співчуття: "Не стало Михайла Жванецького. У це складно повірити, адже є люди-символи, які, здається, були і будуть завжди, яких ми знаємо з дитинства, дорослішаємо, вбираючи їх мудрість. Люди-епохи, що залишили після себе безсмертну творчу спадщину. І Михайло Жванецький, безумовно, один з них".
Ім'я письменника-сатирика Жванецького увічнено у назві одного з бульварів міста.