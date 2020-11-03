Сергій Федоров, професор Івано-Франківського національного медуніверситету

Професор кафедри терапії і сімейної медицини Івано-Франківського національного медичного університету Сергій Федоров 18-й рік поспіль лікує і консультує хворих на базі кардіологічного відділення центральної міської клінічної лікарні (ЦМКЛ). З березня це відділення приймає хворих з підозрою на COVID-19.

Ми зустрічаємося з Сергієм Федоровим у середмісті Івано-Франківська. Він упевнено тисне руку і, посміхаючись, каже, що тепер немає страху інфікуватись COVID-19. Зізнається, після цієї хвороби у нього антитіла зашкалюють. То що ж це за недуга, чому вона може стати смертельною навіть для спортсменів, як справляються з нею у лікарнях та що може стати порятунком у період пандемії, Укрінформ запитав у Сергія Федорова.

ІНФЕКЦІОНІСТІВ НЕ ВИСТАЧАЄ В УСЬОМУ СВІТІ

- Одразу хочу подякувати, що знайшли час для розмови. Адже сьогодні у Франківських лікарнях напружено, не вистачає місць для хворих із підозрою на COVID-19. Якщо кардіологічне відділення в ЦМКЛ перепрофілювали для хворих на COVID-19, то це означає, що тут не приймають людей із проблемами серця?

- Приймають. ЦМКЛ має два кардіологічні відділення. Одне з них приймає хворих із гострими інфарктами міокарду, які потребують агіографічного обстеження та ургентного стентування.

- А як виглядають сьогодні відділення, які приймають хворих з підозрою на коронавірус?

- Реально, вільних місць у ЦМКЛ немає. Тут працюють п’ять відділень для хворих на коронавірус. Утім, інші відділення, куди пацієнти, до прикладу, поступають з гострою хірургічною патологією, теж не захищені. Ми ж не знаємо – чи поступає інфікований пацієнт, чи ні. Цікаво, що в інкубаційний період, коли коронавірус розмножується в організмі безсимптомно, людина з цією хворобою, на відміну від хворих на грип чи інші вірусні недуги, на другий-третій день може інфікувати інших. Тобто, є активним носієм COVID-19.

- Щоб лікувати хворих із COVID-19, ви проходили перекваліфікацію?

- Я за фахом терапевт, а коронавірус, з одного боку, є терапевтична патологія, а з іншого – інфекційне захворювання. Через те, що на другий-третій день за умови важкого перебігу хвороби приєднується бактеріальна флора й у хворих виникає вірусно-бактеріальна пневмонія, то лікування може проводити і терапевт, бо інфекціоністів сьогодні не вистачає в усьому світі.

- А були випадки, коли вам доводилось таки звертатись до інфекціоністів?

- Ми досі справлялись самі. На відміну від інших інфекційних захворювань, лікування COVID-19, особливо на початках, було емпіричним. Адже не було доказової бази, не було досліджень щодо ефективності тих чи інших препаратів. Тому ми більше звертали увагу на досвід інших країн, які раніше зустрілися з цією недугою.

Протоколи лікування бактеріальних пневмоній в Україні є. Вони відповідають світовим стандартам і ми їх дотримуємось. Щодо лікування коронавірусної хвороби, то тут поки що важко щось говорити. Спершу в світі йшлося про ефективність одних ліків. До прикладу, ті, які використовуються в ревматології, – з групи протималярійних препаратів. Згодом клінічні дослідження показали повну неефективність цих препаратів і навіть їхню шкоду для пацієнтів кардіологічного профілю. Ці препарати мають негативний вплив на провідну систему серця і можуть спричинити фатальні порушення серцевого ритму. Якщо говорити про лікування коронавірусної хвороби, то нині єдиним таким противірусним препаратом із відносною ефективністю є Ремдесивір. Його зараз застосовують у Європі, Сполучених Штатах Америки. В Україні його поки що немає, але ми сподіваємось, що з часом препарат буде і в нас. Його ефективність показали два клінічні дослідження з трьох. У нас наразі єдиним і найбільш ефективним препаратом вважають Дексаметазон. Його використовують для лікування гіперімунних і гіперзапальних реакцій. Це – другий препарат із доказової бази, який може зменшити тривалість перебування пацієнтів з коронавірусом у стаціонарі.

COVID-19 ПРОНИКАЄ В УСІ КЛІТИНИ ОРГАНІЗМУ

- Які ускладнення ви спостерігали у хворих із коронавірусною інфекцією?

- Є цікаві дослідження. Для того, щоб коронавірус проник усередину організму, йому потрібно зв’язатися з AПФ2-рецепторами. Їх ще вважають точкою входу в організм для більшості вірусів. Перше місце, яке страждає, – це легені. Тому виникає вірусна, а згодом – вірусно-бактеріальна пневмонія. А є ще серце, судини, кишківник. Тому ми часто бачимо, що коронавірус може проходити з проносом, з болем у животі. Вірус може зачепити підшлункову залозу. Тому в багатьох пацієнтів є підвищення глюкози в крові, що не обов’язково свідчить про цукровий діабет. Додам, що в пацієнтів з цукровим діабетом – коронавірус перебігає значно складніше. Є ще нирки, а тому може розвиватись гостра ниркова недостатність. Тобто, COVID-19 – це унікальний вірус, який проникає в усі клітини. Зовсім недавно помітили, що у повних людей, з ожирінням, ця хвороба перебігає складніше – через те, що жирові клітини мають на своїй поверхні оті AПФ2-рецептори. Через них вірус проникає, з’являється запальна реакція й так званий цитокіновий шторм (масивний викид клітинних гормонів, які руйнують власні клітини – авт.). Про нього вже чули чимало українців. Тоді біологічно-активні речовини, які забезпечують зв’язок імунної з іншими системами організму, спричиняють гостре запалення, яке важко стримати, а тому хвороба може стати летальною. Найбільш схильними до поганих наслідків від вірусу, до потреби в кисневій терапії під час хвороби, до штучної вентиляції легень є особи віком 65 років і старші. А також люди, які мають серцево-судинні захворювання, які перенесли інфаркт, інсульт, хворі з артеріальною гіпертензією і пацієнти, які мають проблеми з нирками.

- Але ж ми спостерігали, коли коронавірусна інфекція виявилась смертельною для молодих людей, які професійно займалися спортом, чудово виглядали і стежили за своїм тілом...

- Такі випадки трапляються. Фактори різні. Ось діти зазвичай легко переносять коронавірусну хворобу, навіть безсимптомно. Часто її виявляють випадково, коли в сім’ї хтось хворіє. Проте, близько 5-6% дітей мають так званий мультисистемний запальний синдром, що може призвести до летальних наслідків. Триває надмірна реакція імунної системи і страждають судини, розвивається системний васкуліт (ураження стінок кровоносних судин – авт.). Тоді судинки стають проникливі, тріскають. Це стає головною причиною смерті, коли у такий спосіб вражені судини серця та головного мозку. Але це поодинокі випадки. Щодо тих, коли хворобу важко переносять спортсмени, то треба сказати, що ці люди часто є недообстежені. Тому в них можуть бути проблеми серцево-судинної системи. Як кардіолог можу вам сказати, що в світі існує поняття «серце спортсмена». У таких людей часто спостерігаються порушення ритму серця. На фоні коронавірусної хвороби ризик появи цих аритмій значно зростає. Думаю, трагічний випадок, який ви маєте на увазі, пов'язаний із фатальною шлуночковою аритмією через коронавірусну інфекцію… Тут варто зазначити про рекомендації американського коледжу кардіологів, який професійно займається «спортивним серцем». Після коронавірусної хвороби відновлювати спортивні навантаження і важкі вправи фахівці радять не раніше, ніж за два тижні, щоб уникнути ускладнень з боку серцевого м’яза.

- Чи були у вашій практиці унікальні випадки одужання від COVID-19?

- Так. У нас лікувалась жінка 86 років. Вона поступила до нас, щойно поховала свого чоловіка, який помер від коронавірусної хвороби. Кисень у її крові був дуже низький. При кисневій терапії ми не досягали навіть мінімальних значень. Крім важкої пневмонії через COVID-19, у жінки було ще й ускладнення роботи нирок. Я вперше за свою практику побачив таку низьку функцію нирок, тому прогнози в нас були песимістичні. До того ж, хвора вперто не хотіла дихати в масці, яка рятує від нестачі кисню. Втім, за 4 тижні бабуся своїми ногами повністю здоровою, з відновленою функцією нирок і з випискою подалася з лікарні додому.