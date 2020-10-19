На гірськолижному курорті Закарпаття намело 10 сантиметрів снігу

На Драгобраті, закарпатському гірськолижному курорті, випав сніг і лежить уже два дні. Сніговий покрив на лижних трасах сягає 10 см.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили в одному із готельних комплексів курорту.

“На Драгобраті сніг випав у неділю, лежить уже два дні, місцями на трасах покрив сягає до 10 см” - розповів співрозмовник.

Водночас, підйомники на курорті ще не запускали та відкривати передчасно лижний сезон не планують.

Читайте також: У Карпатах випав сніг

Сезон на Драгобраті почнеться традиційно — в середині грудня - зазначили на курорті. Тут сподіваються, що попри пандемію, відвідувачі приїдуть на курорт.

Наразі до сезону уже готуються. Зокрема, туристи можуть попередньо бронювати житло та купувати скі-паси.

У нинішньому сезоні доба на Драгобраті вартуватиме в середньому тисячу гривень.

фото ілюстративне