У селищі Ташань в Переяслав-Хмельницькому районі Київської області відбулося урочисте відкриття пам’ятнику «Борцям за волю України».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пам’ятник має вигляд стрілецького хреста Січових Стрільців. Також на пам’ятнику є табличка з ім’ям генерал-хорунжого Армії УНР Петра Самутіна, який є уродженцем селища Ташань.

На Київщині відкрили пам’ятник «Борцям за волю України» / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

За словами ветерана російсько-української війни Віталія Краснюка, пам’ятник було споруджено виключно за кошти волонтерів та мешканців села.

«Не повірите, але це все зроблено за людські кошти. Жодної копійки державних коштів ми не отримали, тільки місцева влада трішки допомогла з технікою», - зауважив ветеран.

Краснюк також побажав, щоб в інших українських містах та селах відкривалися подібні пам’ятні хрести.

«Майже у кожному українському селі є хлопці, які боролися за нашу незалежність та державу. Україна має пам’ятати своїх героїв та ніколи про них не забувати, бо вони жертвували найціннішим - власним життям», - підкреслив ветеран.

В урочистому відкритті пам’ятнику взяли участь жителі Ташані та кількох прилеглих сіл, яких розважали запрошені артисти.

Крім того, на церемонії відкриття був присутній дисидент та публіцист Василь Овсієнко, який звернувся до місцевих жителів з проханням ніколи не забувати, що вони українці та прочитав вірш Василя Стуса «Звелася длань Господня».

У 70-ті роки Овсієнко учителював у Ташані. Саме у цьому селищі 5 березня 1973 року його заарештувало КДБ за звинуваченням у проведенні антирадянської пропаганди, після цього він провів чотирнадцять років у радянських таборах.