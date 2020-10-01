"Запорожцю" - 60. Історія одного автомобіля

День народження ЗАЗ-965 святкують урочисто - з тортом у вигляді мініверсії "горбатого" і з ювілейним автопробігом центральним проспектом Запоріжжя

1 жовтня 60 років тому почалася епоха мікролітражних українських автомобілів. З конвеєра зійшов перший "Запорожець" - ЗАЗ-965 (відомий у народі як "горбатий").

Сьогодні в Запоріжжі відзначили ювілей, святкували у тісному колі власників "Запорожців". Співробітники музею "Фаетон" замовили торт у вигляді мініверсії "горбатого", а центральним проспектом Соборним провели автопробіг, у якому взяли участь близько двох десятків автомобілістів.

Кореспонденти Укрінформу напросилися в гості до "фаетонівців" за кілька годин до початку святкування, щоб у спокійній обстановці і без метушні дізнатися про історію ЗАЗ-965 - того самого автомобіля, з якого почалося виробництво "ЗАЗиків".

Прототипом "Запорожця" є італійський "Фіат-600". Автомобіль спочатку розроблявся на Московському заводі малолітражних автомобілів (МЗМА).

“На перших зразках ставили мотоциклетні мотори, які встановлювалися на важкі мотоцикли УРАЛ. Коли об'єктивно підійшли до можливостей московського заводу, зрозуміли, що ще одну модель вони не потягнуть, потужностей не вистачало. Потрібен був інший двигун. Почали шукати, який же завод підійде під виробництво автомобілів. "Комунар" тоді був заводом сільгосптехніки, підійшов за всіма параметрами, а мелітопольський моторний завод почав освоювати автомобільний мотор.

Співробітник музею "Фаетон" Семен Мушер З 1958 року до Запоріжжя почали приїжджати фахівці Горьковського автопрому і всього лише за 1,5 роки (це рекордні строки) наш завод перепрофілювався на автомобільне підприємство. У результаті в 1960 році "Комунар" випустив радянський малолітражний народний автомобіль під назвою "Запорожець" (ЗАЗ 965)", - розповідає співробітник музею "Фаетон" Семен Мушер. Тоді через незвичну форму кузова автомобіль отримав прізвисько "горбатий". Він припав до душі людям, ціна його була доступною. Сьогодні в інтернеті можна знайти інформацію про те, що ціна "Запорожця" дорівнювала ціні тисячі пляшок горілки. Втім, у "Фаетоні" кажуть, що це не зовсім коректне порівняння.

"Це міф. Критерій ціни полягав у розмірі заробітної плати середнього фахівця, інженера, наприклад. Ціна не мала перевищувати 10 зарплат. "Запорожець" продавався не лише всередині країни, а й на експорт, його закуповували багато країн. Правда, на експорт він йшов під назвою "Ялта" і в більш дорогій комплектації: зовнішні дзеркала, двоколірний кузов, додаткові молдинги, радіоприймач і попільничка - всього цього у бюджетній версії не було", - розповідає Мушер, показуючи "Ялту".

Експортна версія представлена у Запорізькому музеї в білому кольорі з кавовими вставками.

За радянських часів було прийнято демонструвати нову техніку в Кремлі. "Запорожець" не став винятком. Його возили на схвалення тодішньому "вождю" Микиті Хрущову.

"Хрущов схвалив автомобіль. Так, були зауваження з приводу того, що автомобіль дводверний і, можливо, затісний, але загалом автомобіль сподобався. Один екземпляр залишився у Москві, а другий - повернувся до Запоріжжя. Але сьогодні його у нашому місті немає", - додає Семен Мушер.

"Горбатенький" автомобіль міг "розігнатися" до 90 км/ч. прохідність автомобіля підвищувало те, що двигун був встановлений ззаду, а ось до того, що двері відчинялися назустріч руху, треба було звикнути.

"Є таке поняття, як автомобільна мода. Вона завжди була. Найважливіше - цей автомобіль був набагато кращим за мотоколяски, які випускав Серпуховський завод. "Запорожець" був більш комфортабельним і потужним. І ще один важливий момент - "Комунар" випускав серійно близько 6 модифікацій для людей з інвалідністю, могли навіть виготовляти під замовлення, враховуючи особливості людини. Були держзамовлення, автомобілі не продавали, а видавали людям з обмеженими можливостями. Крім нашого заводу, жодне автомобільне підприємство в СРСР не випускало серійно машини для людей з інвалідністю", - кажуть у музеї.

ЗАЗ-965 знімався у фільмах "Королева бензоколонки", "Три плюс два", "Сищик". Він "засвітився" у мультфільмі "Зима в Простоквашино" і "Ну, постривай!".

Англійський журналіст Джеремі Кларксон, ведучий телевізійного шоу "Top Gear", зняв ролик про "Запорожець", у якому висміяв люк в підлозі автомобіля. Мовляв, зробили його для того, щоб рибу ловити можна було. У співробітників "Фаетона" цей ролик викликав обурення, а факт про риболовлю і люк вони назвали "нісенітницею". "Це технологічний люк", - пояснили в музеї.

"Горбаті" автомобілі з часом замінили "Вухаті" (ЗАЗ-968) та "Емки" - модернізований ЗАЗ-968М. Вони були оснащені більш потужним двигуном, поводилися стійкіше на дорогах, мали більші габарити і більш місткий салон. Останній "Запорожець" зійшов з конвеєра 15 червня 1994 року. Він також є тут, у "Фаетоні".

"Я багато проїхав на ЗАЗ-968М. Мене у ньому все влаштовувало. Разом з родиною на ньому подорожували", - згадує Семен Мушер.