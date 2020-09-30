У Сєвєродонецьку загасили вогонь на території "Азоту"

Пожежа, який дістався до території цеху НОПС, вдалося погасити.

Як передає Укрінформ, про це Першій шпальті повідомили в профкомі Сєверодонецького "Азоту".

Станом на 23:00, на площі цеху НОПС Сєверодонецького "Азоту" загоряння локалізовано і ліквідовано.

Станом на 19:30 вогонь дістався до селища Воронове. За словами очевидців, вигоріла більша половина селища. Люди самостійно евакуювалися. "У мене хата згоріла, ледве встиг сім'ю свою врятувати ...", пише в Фейсбук Андрій Семиряжко.

На околиці Сєвєродонецька горять гаражі, в місті чутні вибухи

Про це пишуть користувачі соцмереж Типовий Сєвєродонецьк в Фейсбук.

"Балони вибухають в гаражах на Околиці. Поліція все перекрила не пропускають в ту сторону нікого", - пише Віктор Степанов.

"На РСУ 6 горять гаражі і вибухають машини, там наш гараж", - пише Наталія Гриньова.

На відео, які користувачі виставляють в мережі, весь Сєвєродонецьк - в кільці вогню.