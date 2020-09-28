Перерваний політ штурмана Ашрафа Мсуі

«...Те, що ти залишиш позаду, і є безсмертя», - старший лейтенант Мсуя, який загинув під час аварії літака під Харковом

Серед 26-ти офіцерів і курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил України імені Кожедуба, які загинули 25 вересня під Харковом під час аварії військового літака, є незвичне для українського вуха прізвище випускника цього вишу, - штурмана, старшого лейтенанта Ашрафа Мсуі.

Як сказав кореспонденту Укрінформу телефоном замполіт Чугуївської навчальної авіаційної бригади підполковник Олексій Гук, за офіційними даними, Ашраф - українець, народжений у Харкові: "Якісь подробиці його біографії зараз, коли працюють усілякі комісії у зв'язку з катастрофою, надати неможливо".

Проте у соціальних мережах є відомості і про Ашрафа, і про його танзанійське коріння. Людина з незвичайною долею і звичайною для багатьох людей його віку романтичною любов'ю до неба мріяла стати пілотом. І стала ним. І хочеться вірити, що він і сьогодні літає - десь там, у захмарних висях, де завжди звучить голос пам'яті...

На сторінці Ашрафа у Фейсбуці є його фотографії: ось він у військовій формі, а тут, з білосніжною посмішкою, в джинсах і простій картатій сорочці – руки в кишенях. Багато фотографій з друзями-курсантами: і біля навчального літака, і на спортивному майданчику, і на дискотеці. Є і сімейні - очевидно, поруч з мамою і бабусею, причому немолода жінка, яку він підтримує під руку, вбрана у довге танзанійське плаття.

У мережі Ашраф небагатослівний, але з того, як і про що він говорить, можна зрозуміти, що він за людина: професіонал, який може по звуку розпізнати настрій машини (так пілоти зазвичай називають літаки), романтик, який розмістив на своєму профілі зображення могутнього птаха на тлі високого неба, зрештою, людина, яка має тверді принципи і переконання.

Ашраф – патріот України. Чимало його фотографій сприймаються як маркери життєвої позиції, чи то вони зроблені біля пам'ятника Шевченку, що у центрі Харкова, чи то на тлі жовто-блакитного прапора під час курсантських урочистостей і біля літака з тризубом-гербом на борту. Один його пост у мережі починається словами Олександра Довженка: "Двоє дивляться вниз. Один бачить калюжу, другий – зорі".

Таким Ашраф був у житті.

За словами, сказаними журналістам незабаром після трагедії його мамою Риммою (в мережі у неї є і ім'я Мхавілла), Ашраф справді з дитинства мріяв стати пілотом, причому він був першим у сім'ї, який обрав кар'єру військового.

"Мій син закінчив навчання в університеті імені Кожедуба на "відмінно". Він хотів служити в Україні. Хотів бути найкращим, і він був найкращим льотчиком свого класу", - каже мати.

Відповідаючи на запитання, чи телефонував їй син перед своїм останнім польотом, Римма – освічена людина, яка вміє володіти собою навіть у хвилину невимовного горя – просто сказала: "Телефонував".

І додала: "Син сказав, що літак Ан-26 був несправним. Двигуни відмовляли неодноразово. Він це знав. Не скаржився, просто пояснював, що машина не зовсім у справному стані".

Батько Ашрафа, Азіз Мсуя (Aziz Msua) живе в столиці Танзанії, працює у Міністерстві охорони здоров'я, суспільного розвитку, гендеру, літніх людей і дітей. У Фейсбуці він написав під фотографіями Ашрафа у формі офіцера лише два слова: "Мій син".

Сторінка загиблого штурмана у Фейсбуці ще не закрита, вона діє, і сьогодні там розміщено безліч слів співчуття рідним, а також спогади друзів про нього.

Давній друг Ашрафа, харківський музикант Олексій Полозок, пам'ятає його відтоді, коли сиділи за партою. Він розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці не лише гіркі слова з приводу втрати, а також фотографії та відео, де вони разом слухають музику, підспівують і танцюють...

А знайомий Ашрафа Максим Іванов запам'ятав його і як хорошого футболіста: "Він міг зробити успішну футбольну кар'єру і грати, наприклад, у мюнхенській Баварії".

За словами Максима, Ашраф також міг стати першим в історії ЗСУ темношкірим генералом: "Упевнений, що у нього вийшло б і перше, і друге... Але йому просто не дали часу".

"Життя - це бій, і всім судилося померти, але те, що ти залишиш позаду, і є безсмертя", – так Ашраф Мсуя написав у мережі в 2013 році.

Ашраф залишив по собі світлу пам'ять і багато друзів. Тільки у Фейсбуці їх у нього більше 1600.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня поблизу Чугуєва Харківської області при заході на посадку після навчально-тренувального польоту зазнав аварії і вибухнув військовий літак Ан-26. На борту перебувало 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил України імені Кожедуба. На місці загинули 25 осіб. Наступного ранку в реанімації Харківської лікарні швидкої допомоги помер курсант, доставлений туди з місця події з опіками 90% тіла. Ще один курсант, якому дивом вдалося уникнути смерті, проходить курс лікування у військовому госпіталі в Харкові. Як сказав президент України Володимир Зеленський, який відвідав його у палаті під час приїзду до Харкова у зв'язку з авіакатастрофою, цей курсант "народився в сорочці". За уточненими даними, курсанта врятували уламки фюзеляжу, які зімкнулися над ним при падінні.

Фото: Офіс Президента

Державне бюро розслідування проводить слідство у зв'язку з падінням військового літака за фактом порушення правил польотів і підготовки до них, що викликало катастрофу та тяжкі наслідки.

Світлана Лігостаєва, Харків

Фото В'ячеслава Мадієвського та з соціальних мереж