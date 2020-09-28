Віталій Бунечко, голова Житомирської ОДА

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко запевняє, що за понад рік роботи на цій посаді йому разом із правоохоронцями вдалося подолати незаконний видобуток бурштину. Саме таке завдання перед ним поставив Президент України, і його виконання очільник області вважає одним із найбільших своїх досягнень. Чи контрольована на Житомирщині ситуація з поширенням коронавірусу, які галузі приваблюють в область інвесторів, коли завершать 11-річну реконструкцію центрального стадіону «Полісся», чи буде область із продовольством і водою та чи вдалося побороти нелегальні вирубки лісу, Віталій Бунечко розповів в інтерв’ю Укрінформу. Голова ОДА також поділився інформацією, за що його публічні виступи критикує тато-дипломат, як йому вдається щотижня голодувати, і чому він не збирається на місцеві вибори. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ БУРШТИНУ ДАСТЬ НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ - У серпні ви перед журналістами відзвітували за рік роботи на посаді голови ОДА. Віталію Івановичу, назвіть, будь ласка, своє найбільше досягнення і найбільшу невдачу за цей час. - Не будемо ламати шаблони, тому відразу скажу і ще раз повторюся, що найбільше особисте досягнення - це моє одруження. Всі ЗМІ в серпні підхопили це як головну новину пресконференції (звітної за рік роботи – авт.). Це моя найбільша перемога за рік і місяць (на посаді – авт.) в особистому житті, про яке я не дуже люблю говорити ні на брифінгах, ні на пресконференціях, ні під час інтерв’ю. Якщо абстрагуватися від особистого життя, то при призначенні в мене була чітка команда від Президента побороти незаконний видобуток бурштину на Житомирщині. Разом зі своїми колегами-правоохоронцями (Бунечко до призначення працював в СБУ – авт.) із цим завданням ми впоралися, і такої пошесті, як незаконний видобуток бурштину, на Житомирщині немає. Знак оклику. Є багато маніпуляцій на цю тему, але в промислових об’ємах нелегального видобутку нема. Ніхто не продає жодних «квитків», немає тисяч людей у лісі, не виїжджають туди торгові намети з кавою, чаєм, бутербродами для старателів. У промислових об’ємах нелегального видобутку бурштину на Житомирщині нема. Ніхто не продає жодних «квитків», немає тисяч людей у лісі Далі - децентралізація. Я неодноразово повторював, що прийняв область, яка була лідером із реформи децентралізації, і ми успішно її закінчили. Першими підготували та затвердили у Кабінеті Міністрів перспективний план, не втратили заданий темп, створили 66 об’єднаних громад. Щодо невдач, то таких глобальних фактично не було. Можу сказати, що ми зіштовхнулися з невдачею, яка спіткала весь світ, це COVID-19, і ми щоденно через пандемію вносимо корективи у свою діяльність. Під ці виклики перелаштовується весь світ, наша держава і Житомирщина також. Ми дещо втратили в інвестиційних моментах, а також у можливостях системної планової роботи. Вчимося жити і працювати в нових умовах. Зараз хворіє голова обласної ради Володимир Васильович Ширма та мій колега з Миколаєва Олександр Стаднік, і я бажаю їм найшвидшого одужання. - Зараз на аукціонах продають спецдозволи на видобуток бурштину й інвестори їх купують. Яку користь від цього отримає наша область? - Я впевнений, що нові підприємства, які будуть реєструватися на Житомирщині, створять у нас нові легальні робочі місця, сплачуватимуть податки, земельну ренту в місцевий бюджет. Ми чітко усвідомлюємо, що наповнення бюджетів різних рівнів зростатиме. Маю надію, що наша північ завдяки бурштину буде далі жити, розвиватися і виробляти продукт із високою доданою вартістю. Але не бурштином єдиним, бо на Житомирщині є й інші копалини.

- Одним із пріоритетів стратегії розвитку області до 2027 року є створення видобувного хабу. Які перспективні корисні копалини в нас є? Маю надію, що наша північ завдяки бурштину буде далі жити, розвиватися і виробляти продукт із високою доданою вартістю - Програма Президента України «Велике будівництво» дала поштовх до видобутку щебеню. Загалом в умовах коронакризи за 7 місяців цього року індекс промислової продукції у видобувній галузі зріс на 4%, темпи виробництва бруківки з природного каменю – на 44,5%, ільменітового концентрату – на 5%. Капітальні інвестиції у видобувну промисловість Житомирщини з початку року становлять 76 млн грн. У перспективі в нас 8 великих інвестиційних проєктів загальною вартістю понад 1 млрд грн. Будуватимемо видобувний хаб на Житомирщині. НЕЗАКОННІ ВИРУБКИ ЛІСІВ СКОРОТИЛИСЯ УДВІЧІ - Ще одне із завдань, яке перед вами поставив Президент, це подолання незаконної вирубки лісів. Коли зможете прозвітувати про його виконання, адже поліція області кілька разів на тиждень інформує про затримання вантажівок із деревиною, на яку немає документів? - Завдання президента виконується. Обсяги незаконних рубок раніше справді викликали жах. Все почалося зі зміни керівника обласного управління лісового та мисливського господарства. Він продовжив змінювати на місцях тих, хто не справлявся і безгосподарно ставився до своєї роботи. Навіть ви зазначаєте, що поліція щотижня звітує. Ми почали чіпувати деревину, вона продається на аукціонах, а це значно скорочує можливості для незаконних оборудок із вирубкою лісів. Будемо старатися максимально легалізувати бізнес і лісопильні, які ще не вийшли у легальне поле. Тому наводимо лад і можемо сказати, що незаконні рубки лісів уже скоротилися вдвічі. Ми почали чіпувати деревину, вона продається на аукціонах, а це значно скорочує можливості для незаконних оборудок із вирубкою лісів - Як оцінюєте роботи з ліквідації наслідків весняних лісових пожеж і відновлення лісів? - Ті понад 40 тис. га, які вигоріли, це взагалі треш. Спочатку з пожежею у Народицькому районі (на території заповідника «Древлянський» - ред.) впоралися. Тоді лісівники та рятівники максимально мобілізувалися і цей досвід дозволив ефективно взаємодіяти, коли виникла друга велика пожежа. На щастя, все минуло без людських жертв. Новий керівник обласного управління лісового та мисливського господарства (Віктор Сахнюк) поїхав в Овруч проводити першу нараду і саме тоді в Овруцькому районі спалахнула пожежа. Він одразу опинився в епіцентрі подій. Коли була спроба маніпуляцій, і деякі народні депутати говорили, що начальник управління не впорався з пожежами, я одразу став на його захист. Те, що Сахнюк самовіддано боровся і впорався з пожежами, це точно. Зараз основне завдання – відновити ліси, які згоріли. 7,5 тис. га вже відновили, а треба - 50 тис. га. У стратегії до 2027 року йдеться про відновлення наших лісів. Дякую уряду, що виділив кошти на техніку, частину якої вже передали лісгоспам. - Під час лісових пожеж в Овруцькому районі люди втратили житло. Ситуація виглядає заплутаною, бо спочатку їм виділили 11,2 млн грн на будівництво модульних будинків, а потім люди попросили про компенсацію по 300 тис. грн кожному погорільцю. - Нічого заплутаного вже нема. Я знаю цю ситуацію покроково. Ми зі свого боку доклали максимум зусиль, аби люди були з відновленим житлом. З обласного бюджету одразу виділили кошти і кожен постраждалий отримав по 41 тис. 500 грн без жодних затримок. Ми отримали доручення відбудувати їм житло. Багато було маніпуляцій від так званих диванних експертів. Вони казали, що забагато по 1 млн 200 тис. грн на кожен будинок, але розрахунки робило Міністерство розвитку громад і територій за затвердженою методикою. Ще хтось розказував, що будинки потрібні не такі. Потім людям почали казати, що будинків їм не треба, нехай беруть по 1 млн 200 тис. грн, але ми пояснювали, що це неможливо. Слід зауважити, що кошти, виділені з резервного фонду, надійшли на рахунок Колесниківської сільської ради ще в середині травня (сільрада потім передала їх на ОДА — авт.) Але 28 липня вони (погорільці – авт.), минаючи нас, відправили звернення на Кабінет Міністрів із проханням виділити по 300 тис. грн. Люди, мабуть, стомилися від того хаосу, що у них відбувався. Тому потрібно було змінювати всі документи. Прем’єр-міністр, коли був на Коростенському заводі МДФ (15 вересня – авт.) дав нам 2 тижні на врегулювання цього питання. Я відразу підписав погодження змін до розпорядження Кабінету Міністрів. Це виключно рішення тих людей, і я вам можу гарантувати, що жоден посадовець, який є у моїй вертикалі, не втручався, не впливав і не тиснув на тих людей. СИТУАЦІЯ З КОРОНАВІРУСОМ В ОБЛАСТІ КОНТРОЛЬОВАНА - Під час представлення в Олевську ви акцентували, що відкриті до роботи з інвесторами. Скільки інвесторів вдалося залучити в область або хто з них виявив інтерес до Житомирщини? - COVID-19 згорнув деякі наші плани. На етапі перемовин через пандемію призупинились 4 потенційні проєкти, які передбачають створення понад 4 тис. робочих місць. Наприклад, минулого року в Житомир приїздив віцепрезидент тайванської компанії Quang Viet Enterprise Co. Ltd, який серйозно зацікавлений у будівництві в нас фабрики з виробництва спортивного одягу та взуття відомих брендів. От він мав приїхати у середині березня, а кордони закрилися. Але в нас є підприємства з внутрішніми і зовнішніми інвестиціями, які докапіталізовують, реінвестують і розвиваються. Доінвестували ТОВ «Даніко», ТОВ «Мекопрінт Україна», в індустріальному парку в Коростені введено транзитний склад і на початку грудня підприємство буде відвантажувати для ІКЕА ліжка. Вдалий приклад – це поновлення права компанії «Cersanit» на земельну ділянку, де вона буде розширювати виробництво. В агросекторі докапітолізовуються ПАФ «Єрчики», ТОВ «Агровест Груп», ТОВ «Камінське», ТОВ «АК Біоленд». Важливо, аби люди відчували, що обласна влада готова їх підтримувати і вкладали гроші. Загалом упродовж січня-червня 2020 року підприємства області реалізували проєктів капітальних інвестицій на суму понад 2 млрд грн. Я вважаю, що головне – не заважати бізнесу працювати.

- Ви згадали, що коронавірус суттєво вплинув на наше життя. Наскільки контрольована в області ситуація, адже захворюваність зростає? Чи вистачить нам лікарень, лікарів, кисневих концентраторів, апаратів ШВЛ? - Ситуація справді контрольована. За захворюваністю ми спочатку вийшли на один рівень, а в кінці липня був стрибок, коли вона вдвічі збільшилася. Зараз ми знову на плато. Нам вистачає всього, і апаратів ШВЛ, і кисню, який ми підключаємо. Нам довелося відкрити 2 лікарні (другої хвилі – ред.), аби розвантажити лікарню в Коростені і лікарню №1 (Житомира). Ми вже не можемо сидіти вдома, як це було спочатку карантину, бо через це економіка пробуксувала. Повторю ще раз, що ситуація на Житомирщині контрольована. - У Житомир двічі приїздив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, аби звільнити керівника обласного лабцентру Зіновія Парамонова, але він нещодавно поновився на посаді. Яка зараз ситуація у закладі? - Ми із Зіновієм Михайловичем перебуваємо у постійному діалозі. Він телефонує мені й доповідає про ситуацію. Зокрема, розповів, що нам довезли ПЛР-тести і ми готові, за сприятливих умов, відкрити ПЛР-лабораторію, в Коростені, яку він забезпечить фахівцями та обладнанням. Це питання треба винести на сесію обласної ради. Іноді Зіновій Михайлович починає бити у сполох набагато раніше, ніж виникає проблема, і йому вдається її вирішити. Мене робота лабораторного центру в першу каденцію Зіновія Парамонова, тоді коли його очолював Олександр Зарицький, і після повернення Парамонова в цілому влаштовує. Ми готові, за сприятливих умов, відкрити ПЛР-лабораторію, в Коростені. Це питання треба винести на сесію обласної ради - Минулого тижня на пресконференції, ви розповіли, що на базі обласного протитуберкульозного диспансеру планують відкрити інфекційне відділення. Коли на це можна очікувати і яка сума потрібна? - Це наші амбітні плани, бо в нас нема такого відділення (на Житомирщині немає обласної інфекційної лікарні – авт.). Ми робимо висновки з нинішньої пандемії і хочемо, щоб в області були усі необхідні умови для надання допомоги. Орієнтовно там має бути 40-60 місць. Мало того, ми це внесли у стратегію розвитку нашої області до 2027 року. На це потрібно близько 30 млн грн. Проте при належному фінансуванні його можна відкрити за наступний рік. Ми сподіваємося на державну підтримку. ЖИТОМИРЩИНА БУДЕ З ПРОДОВОЛЬСТВОМ - Ви якось заявляли, що звернулися до правоохоронних органів із приводу зловживань під час будівництва сільських амбулаторій та стадіону «Полісся» (центральний стадіон Житомира, де реконструкція триває 11 років – ред.). Чи знайшли там порушення і коли можна чекати на фініш цих робіт? - Порушення знайшли. На початку вересня СБУ задокументувала розкрадання підрядником коштів (понад 1 млн грн – ред.) під час будівництва амбулаторій. Через недотримання договірних зобов’язань та низьку якість робіт при будівництві шкіл, садочків та амбулаторій розірвано 17 договорів із підрядними організаціями ТОВ «БК Сучасні технології» та ПП «Прогрес-буд». В області будують 24 амбулаторії. Фактично завершені роботи на 3 об’єктах, на завершальній стадії – на 6. До кінця року амбулаторії будуть добудовані. Щодо стадіону «Полісся», ми визначили чіткі дедлайни і розділили відповідальність з підрядником. Сподіваюся, що вже у листопаді «Полісся» (футбольна команда – ред.) зможе там зіграти свої матчі. - Цього року через посуху і весняні заморозки аграрії потерпають від втрат урожаю. Яка ситуація на Житомирщині? Чи будемо ми з продовольством? - Ми точно будемо з продовольством. У нас стан справ набагато кращий, ніж на півдні і не можна говорити про критичну ситуацію. У порівнянні з минулим роком область втратила у зборі пшениці та зернобобових, але зібрали більше ячменю, жита та вівса. - В області пересихають річки, зникає вода в криницях. Як обласна влада на це реагує? Чи зверталися в центр задля розв’язання проблеми? - Ми працюємо разом з агентством водних ресурсів, Державною екологічною інспекцією. Уже розчистили майже 7 км русел на 7 річках області та близько 40 га водойм. Посуха ввела людей у передпанічний стан, що залишимося без води. Ми з обласного бюджету скеровуємо кошти на відновлення водних ресурсів, цього року було виділено 3 млн грн. На центральному рівні проблематика також відома і вона вирішується. Обласна влада зробить усе необхідне, аби запобігти проблемам екологічного характеру, зокрема й пересиханню наших річок. БАТЬКО КРИТИКУВАВ МЕНЕ ЗА ЕМОЦІЙНІСТЬ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯХ - У вашій декларації не знайшла інформації про те, що маєте транспортний засіб. Ваша сім’я живе в Києві, а як ви туди їздите? - У мене є колеги і мій помічник, з яким працюємо разом 12 років, і він пройшов зі мною Маріуполь (робота в СБУ – авт.), саме з ним на його особистому автомобілі ми зазвичай їздимо в Київ і з Києва. - На одній із пресконференцій ви зазначили, що ваш тато-дипломат зробив вам деякі зауваження, коли почув зі ЗМІ ваш перший виступ. Чи слідкує він зараз за вашими виступами і що радить? - У мого батька кожен день розпочинається із вивчення новин не України, а Житомирщини. Він чітко володіє ситуацією, дивиться мою особисту фейсбук-сторінку, всі пресконференції, брифінги, детально аналізує, робить свої ремарки. Він багато критикував мене за емоційність на пресконференціях. Зараз я стараюся себе стримувати, бо посада зобов’язує, а досвід стає у нагоді.