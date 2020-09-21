В Україні буде сонячно і тепло, "підмочить" лише два регіони

Найближчими днями в Україні очікується тепла й без опадів погода.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, у вівторок, 22 вересня, в Україні буде малохмарно й без опадів, вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), на узбережжі морів 10-15° тепла; вдень 21-26°.

За даними синоптиків, 23-24 вересня в Україні очікується невелика хмарність і також без опадів, лише 24 вересня на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 23-28°.

25-26 вересня в Україні також без опадів, лише 26 вересня на заході країни невеликий дощ. Температура вночі 7-13° тепла, на узбережжі морів до 16°, вдень 21-27°.

У столичному регіоні 22 вересня малохмарно, без опадів. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура по Києву вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°, по області вночі 3-8° тепла, вдень 21-26°.

23-24 вересня у столиці невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°.

25-26 вересня у Києві також буде без опадів, температура вночі 7-12° тепла, вдень 21-26°.

фото: М. Ковальчук