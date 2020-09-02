Назвали основну версію загибелі житомирського курсанта

Слідство вважає, що основною версією смерті першокурсника Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова є самогубство через дівчину.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомив перший заступник військового прокурора Житомирського гарнізону Центрального регіону підполковник юстиції Олексій Рихлюк.

«Наразі декілька слідчих версій: умисне вбивство, неналежне поводження зі зброєю, а також основною є версія самогубства у зв’язку із тим, що під час огляду місця події у цієї особи знайдено при собі передсмертну записку, яка була адресована на ім’я певної дівчини», - зазначив Рихлюк.

За його словами, 1 вересня близько обіду до військової прокуратури надійшла інформація про загибель на території військового полігону військовослужбовця. На місці події констатували смерть військовослужбовця, 2003 року народження, який був на першому курсі військового інституту.

«На даний час в ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовці першого курсу, відповідно до наказу начальника військового інституту, проводили навчально-бойові стрільби і безпосередньо під час проведення стрільб один військовослужбовець відлучився. Протягом десь пів хвилини його не було, а в подальшому знайшли безпритомне тіло. Наразі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 ККУ», - додав Рихлюк.

Як повідомляв Укрінформ, 1 вересня через необережне поводження зі зброєю загинув курсант першого курсу військового інституту Максим Хоровський.