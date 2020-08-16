В Україну іде спека

У понеділок, 17 серпня, дощі з грозами пройдуть лише у Карпатському регіоні, на решті території України без опадів, повітря прогріється до 30°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. На Закарпатті, в Карпатах, вдень і на Прикарпатті короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі морів до 18°; вдень 25-30°", - розповіли синоптики.

Вони попередили, що 17 серпня на території країни, крім Чернігівської, Закарпатської та Львівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві та Київській області 17 серпня опадів не очікується, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці становитиме 13-15°, вдень 27-29°, по області вночі буде 10-15°, вдень 25-30°.

У вівторок і середу, 18-19 серпня, у західних регіонах та місцями в Житомирській області пройдуть короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 19°; вдень 28-32°, у західних областях 23-28°.

У Києві та області на 18-19 серпня опадів не прогнозують. Температура вночі буде 12-17°, вдень 28-32°.

У четвер та п'ятницю у західних, місцями Житомирській, Вінницькій, а 21 серпня і в Київській та Чернігівській областях синоптики прогнозують короткочасний дощ і грозу, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень у західних областях 23-28°, на решті території 26-31°, у південних та Дніпропетровській областях до 33°.

У Києві та області 20 серпня буде без опадів, а у 21 серпня місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень буде 26-31°.