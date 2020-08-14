"Мукачівська стрілянина": суд обрав запобіжний захід чоловікам, що переховувались з 2015 року

Ужгородський міжрайонний суд обрав запобіжний захід двом учасникам "мукачівської стрілянини", які переховувалися з 2015 року і 13 серпня добровільно здалися.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу суду, представників "Правого сектору" відправили під цілодобовий домашній арешт до 16 серпня.

У повідомленні зазначено, що затримані підозрюються у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій), ч.1 ст.345, ч.2 ст.345 (погроза та вчинення насильства щодо правоохоронців), ч.2 ст.194 (умисне знищення майна шляхом підпалу або вибуху), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Короткий термін дії запобіжного заходу пояснюється тим, що органами досудового розслідування не було подано клопотання про продовження строку досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, який закінчується у неділю 16 серпня 2020 року.

Про те, що двоє ключових фігурантів резонансної стрілянини Роман Стойка ("Чесний") та Руслан Каганець ("Комендант") добровільно здалися, з'явившись до правоохоронців з адвокатом, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Як повідомлялося, 11 липня 2015 року в місті Мукачево Закарпатської області у спорткомплексі "Антарес" стався збройний конфлікт за участі бійців "Правого сектора" і представників депутата Михайла Ланя, у який пізніше втрутилися силовики. Внаслідок подій щонайменше 10 осіб були поранені, кілька людей загинуло. Представників ПС, які були затримані або здалися, засудили, але термін їхнього перебування під вартою наразі скінчився.