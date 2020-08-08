Синоптики обіцяють сьогодні спеку - до +35°С

В Україні 8 серпня знову буде спекотно - вдень 25 - 35°, дощі та грози можливі лише в прикарпатських районах, на решті території без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"8 серпня в Україні без опадів, лише вдень у прикарпатських областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-35°", - зазначається у повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 8-10 серпня.

У Києві 8 серпня сухо, температура вночі 17-19°, вдень 27-29°. На Київщині також без опадів, вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1887 – +7,8, а найтеплішим у 2010 – +39,2.