Скандальна дорога на "Барабашово": у Харкові підприємці ринку блокують роботи

Близько пів сотні підприємців ТЦ "Барабашово" та харків'ян, які до них приєдналися, заблокували роботу комунальників на місці підготовчих робіт для будівництва дороги через територію ринку.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник пресслужби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев.

"Ще зранку на найбільший майданчик торговельного центру - "Авторинок" - заїхала спецмашина одного з комунальних підприємств міста: це бурове устаткування на автоплатформі. Комунальники не надали охороні ринку ніяких дозвільних документів, при цьому спробували заїхати у зачинені ворота головного в'їзду. Тоді пів сотні людей - підприємці та харків'яни - перекрили шлях і таким чином завадили їм порушувати законні правила", - зазначив Зайцев.

За його словами, за викликом комунальників на місце події прибула поліція. Але замість того, щоб зупинити протизаконні дії комунальників, поліцейські почали проводити слідчі дії щодо тих, хто став їм на заваді.

"Зараз поліція ще знаходиться на майданчику, як і комунальники зі спецавтомашиною", - додав начальник пресслужби ТЦ "Барабашово".

Як розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, на ринок за викликом комунальників прибула слідчо-оперативна група Московського райвідділу поліції Харкова.

"На даний час поліцейські з’ясували, що представники комунального підприємства за допомогою спецтехніки намагалися провести геодезичні роботи на території, яка належить харківській міськраді. Але працівники концерну "АВЕК" не дають комунальникам потрапити на дану земельну ділянку та перешкоджають здійсненню будь-яких робіт", - зазначили у відділі.

Зараз поліцейські документують протиправні дії громадян - є ознаки самоправства.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня у Харкові підприємці ТЦ "Барабашово" завадили початку робіт комунальників на території торговельного майданчику "Авторинок", куди заїхали дві машини з бурильним обладнанням для проведення геологічних робіт. 20 липня представники ТЦ "Барабашово" також не дали можливості будівельній техніці розпочати земляні роботи. Крім того, вони встановили наметове містечко і пообіцяли, що воно залишиться, допоки не почнуть будувати дорогу в об'їзд ринку.

У червні у мерії під час круглого столу щодо будівництва дороги у бік Салтівського житломасиву сталася словесна суперечка між мером Харкова Геннадієм Кернесом та представниками ТЦ "Барабашово", які виступили проти дороги. Тоді Кернес зазначив, що будівництво буде розпочато, не дивлячись ні на що.

Фото: Вікіпедія