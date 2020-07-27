У Чернігові "спальний" район оголосив безстрокову акцію проти будівництва АГЗ

Мешканці великого "спального" мікрорайону Масани в Чернігові оголосили безстрокову акцію протесту проти будівництва біля житлових багатоповерхівок автомобільного газозаправного пункту (АГЗП).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо оголосити про те, що відсьогодні починаємо безстрокову акцію протесту, доки не отримаємо від міської влади відповіді на наші запитання і доки з нами не налагодять діалог, тобто, не дослухаються до думки громадськості", - пояснила одна з організаторів акції, юристка Катерина Данькова.

За її словами, небайдужі активісти, сьогодні їх зібралося близько 100 чоловік, готові поставити поруч із будівельним майданчиком намет і не допускати продовження там робіт.

Данькова повідомила, що міська влада поки що не відреагувала на першу акцію протесту на Масанах, яка відбулася 17 липня, на майже 900 зібраних в мікрорайоні й переданих міському голові підписів, а також підписану за три дні електронну петицію проти будівництва небезпечного об’єкта в самісінькому центрі мікрорайону.

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На мітингу було обрано активістів, які підуть розмовляти до міського голови, та продовжено збір підписів.

За проєктом, АГЗП планується спорудити буквально на зупинці громадського транспорту, поруч із зеленою зоною - невеликим сосновим ліском, напроти найбільшого в мікрорайоні супермаркета та дитячого майданчика й за кількадесят метрів від житлових будинків. Фахівці кажуть, що цим порушується низка існуючих нормативів.

Попри протести чернігівців, минулого тижня на відведеному під АГЗП майданчику почалися будівельні роботи. Жителі району - переважно, жінки та діти, не пустили на його територію автомобіль-бетонозмішувач, перекривши йому шлях. Підрядник пообіцяв людям, що призупинить роботи, доки не розбереться із замовником (КП "Паркування і ринок" Чернігівської міської ради) в питанні законності спорудження цього об’єкту.