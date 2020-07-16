Рівненський аеропорт готують до відновлення польотів

У міжнародному аеропорту «Рівне» перевірили готовність до відновлення роботи.

Напередодні там здійснив політ один із літаків, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У міжнародному аеропорту «Рівне» перевірили готовність до відновлення роботи. Тривала перерва відбулася через карантинні заходи, що пов’язані з пандемією. Так, зі злітної смуги піднявся в небо АН-12. Згодом літак приземлився. Таким чином, базова авіакомпанія «Аеровіз» відновила всі свої сертифікати та ліцензії міжнародного авіаперевізника. Їхні повітряні судна будуть здійснювати зліт/посадку з рівненського нашого летовища», - йдеться у повідомленні.

Наразі аеропорт може здійснювати вантажні перевезення, а отже – отримувати доходи. За словами директора аеропорту Ігоря Насинюка, летовище готове до роботи.

Співвласник і виконавчий директор компанії Василь Лазарець теж запевняє, що екіпажі та техніка готові до роботи.

«Ми перевірили їхній технічний стан. Вони всі готові до польотів. Також готові екіпажі. Зараз ключове – це комерційна складова, ми шукаємо клієнтів для здійснення вантажних перевезень», - зазначив Лазарець.

Як повідомляло агентство, міжнародний аеропорт «Рівне» потрапив у пілотний інвестиційний проєкт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Міжнародний аеропорт "Рівне" знаходиться на відстані 8 км від обласного центру. Біля летовища проходять автомобільні магістралі. Аеропорт має дві злітно-посадкові смуги.

На його території розташовані представництва авіакомпаній, пункт митного контролю, прикордонний пост, служба перевезень, зал офіційних делегацій.

З початку 2019 року рівненський аеропорт прийняв понад 8500 пасажирів.